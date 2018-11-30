Facundo Ferreyra Galatasaray yolunda

Shakhtar Donetsk'ten Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibinde istediğini veremeyen Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'nın Galatasaray ile adı anılıyor. Yıldız forvetin Ocak ayında kiralık olarak İstanbul'a gelebileceği öğrenildi.

30 Kasım 2018 Cuma, 08:53:30 Güncelleme: 08:54:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





