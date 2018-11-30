Facundo Ferreyra Galatasaray yolunda
Shakhtar Donetsk'ten Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibinde istediğini veremeyen Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'nın Galatasaray ile adı anılıyor. Yıldız forvetin Ocak ayında kiralık olarak İstanbul'a gelebileceği öğrenildi.
30 Kasım 2018 Cuma, 08:53:30
Güncelleme: 08:54:45
Devre arasında forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da, yıldız Tangocu yolda.
Kulübünde mutsuz olan 27 yaşındaki Arjantinli golcü, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.
Ayrılık talebinin ardından Portekiz ekibinin kadro dışı bıraktığı Ferreyra, ocak ayında transfer olmak üzere kulüp arayışına girdi.
Galatasaray'ın listesinde olan Ferreyra'nın sarı-kırmızılı kulübe gelmemesi için hiçbir neden bulunmuyor.
1.5 YILLIĞINA GELEBİLİR
Ferreyra bu sezon 7 maça çıkıp, sadece 1 gol atabildi. Portekiz ekibinde süre bulamayan Tangocu yıldızın kulübünden kiralık olarak ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.