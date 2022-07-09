Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz ekibine 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın tek golü maçın 7. dakikasında Oğulcan Çağlayan'dan geldi golün asistini ise Emre Akbaba yaptı.
STURM GRAZ: Siebenhandl, Gazibegovic (Dk. 87 Nelson), Affengruber, Wüthrich, Schnegg, Hierlander, Stankovic, Horvat (Dk. 80 Schendl), Prass, Jantscher (Dk. 87Fuseini), Hojlund
GALATASARAY: Okan Kocuk, Elabdellaoui (Dk. 70 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Metehan Baltacı), Van Aanholt (Dk. 70 Hamza Yiğit Akman), Taylan Antalyalı (Dk. 70 Diagne), Aytaç Kara (Dk. 87 Efe Akman), Morutan (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 78 Eren Aydın), Emre Kılınç (Dk. 78 Gomis), Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Beknaz Almazbekov)
GOLLER: Dk. 7 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray), Dk. 54 ve 57 Hojlund (Sturm Graz)
SARI KART: Dk. 89 Schnegg (Sturm Graz)
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz ekibine 2-1 mağlup oldu.