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Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz ekibine 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın tek golü maçın 7. dakikasında Oğulcan Çağlayan'dan geldi golün asistini ise Emre Akbaba yaptı.

09.07.2022 23:14 - Son Güncelleme: 09.07.2022 23:14
Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz’a 2-1 yenildi

STAT: Merkur Arena
HAKEMLER: Rene Eisner, Robert Steinacher, Gerald Bauernfeind (Avusturya)

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz’a 2-1 yenildi

STURM GRAZ: Siebenhandl, Gazibegovic (Dk. 87 Nelson), Affengruber, Wüthrich, Schnegg, Hierlander, Stankovic, Horvat (Dk. 80 Schendl), Prass, Jantscher (Dk. 87Fuseini), Hojlund

Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz’a 2-1 yenildi

GALATASARAY: Okan Kocuk, Elabdellaoui (Dk. 70 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Metehan Baltacı), Van Aanholt (Dk. 70 Hamza Yiğit Akman), Taylan Antalyalı (Dk. 70 Diagne), Aytaç Kara (Dk. 87 Efe Akman), Morutan (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 78 Eren Aydın), Emre Kılınç (Dk. 78 Gomis), Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Beknaz Almazbekov)

Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz’a 2-1 yenildi

GOLLER: Dk. 7 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray), Dk. 54 ve 57 Hojlund (Sturm Graz)
SARI KART: Dk. 89 Schnegg (Sturm Graz)

Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz’a 2-1 yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz ekibine 2-1 mağlup oldu.

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