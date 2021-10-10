SON DAKİKA: Tyson Fury Deontay Wilder'ı nakavtla yendi! Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu

Mücadelede üstünlüğü yeniden ele alan Fury, 10. rauntta Wilder'ı bir kez daha düşürdü ama rakibi ayağa kalktı. 33 yaşındaki Fury, 11. raunttaki sert yumruğunun ardından bu kez rakibini nakavt ederek maçı kazandı.