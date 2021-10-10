SON DAKİKA: Tyson Fury Deontay Wilder'ı nakavtla yendi! Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu
Son dakika haberleri... Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu. Bu galibiyetle Fury, çıktığı 32'nci maçında 31'inci galibiyetine ulaştı. "Çingene Kralı" lakaplı boksör, kariyerindeki tek beraberliğini ise Wilder karşısında almıştı. Fury'ye üst üste ikinci kez kaybeden Wilder'ın ise 45 maçta 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.
10.10.2021 10:10
- Son Güncelleme: 10.10.2021 10:10