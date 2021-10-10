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SON DAKİKA: Tyson Fury Deontay Wilder'ı nakavtla yendi! Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu

Son dakika haberleri... Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu. Bu galibiyetle Fury, çıktığı 32'nci maçında 31'inci galibiyetine ulaştı. "Çingene Kralı" lakaplı boksör, kariyerindeki tek beraberliğini ise Wilder karşısında almıştı. Fury'ye üst üste ikinci kez kaybeden Wilder'ın ise 45 maçta 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

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10.10.2021 10:10 - Son Güncelleme: 10.10.2021 10:10
SON DAKİKA: Tyson Fury Deontay Wilder’ı nakavtla yendi! Dünya Boks Konseyi WBC ağır sıklet kemeri unvanını korudu

Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

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SON DAKİKA: Tyson Fury Deontay Wilder’ı nakavtla yendi! Dünya Boks Konseyi WBC ağır sıklet kemeri unvanını korudu

İki boksör arasında büyük çekişmeye sahne olan üçüncü karşılaşma, ABD'nin Las Vegas kentinde yapıldı.

SON DAKİKA: Tyson Fury Deontay Wilder’ı nakavtla yendi! Dünya Boks Konseyi WBC ağır sıklet kemeri unvanını korudu

Mücadeleye iyi başlayan Fury, üçüncü rauntta rakibini düşürmesine rağmen nakavt edemedi.

SON DAKİKA: Tyson Fury Deontay Wilder’ı nakavtla yendi! Dünya Boks Konseyi WBC ağır sıklet kemeri unvanını korudu

Bu kez 35 yaşındaki Wilder, dördüncü rauntta Fury'yi iki kez düşürmesine rağmen Büyük Britanyalı boksör, yeniden ayağa kalkmayı başardı.

SON DAKİKA: Tyson Fury Deontay Wilder’ı nakavtla yendi! Dünya Boks Konseyi WBC ağır sıklet kemeri unvanını korudu

Mücadelede üstünlüğü yeniden ele alan Fury, 10. rauntta Wilder'ı bir kez daha düşürdü ama rakibi ayağa kalktı. 33 yaşındaki Fury, 11. raunttaki sert yumruğunun ardından bu kez rakibini nakavt ederek maçı kazandı.

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