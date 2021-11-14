SON DAKİKA: Spor yazarları Türkiye-Cebelitarık maçını değerlendirdi: Bir düzine atabilirdik
Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında gruptaki sondan bir önceki karşılaşmasında Cebelitarık'ı konuk etti. Rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla geçen ay-yıldızlı ekip grupta averajla 2. sıraya yükseldi. Spor yazarları da bu mücadeleyi değerlendirdi. Turgay Demir "Altı attık, maçın büyük bölümünde top gezdirip, uzak yan ortalarla boğuşmak yerine, dikine oynasak, son çizgiye inip savunmanın dengesini bozmayı denesek bir düzine atardık." ifadelerini kullandı. İşte o yorumlar...
14.11.2021 11:26
- Son Güncelleme: 14.11.2021 11:37
TURGAY DEMİR - MUTLUYUZ
Cebelitarık futbolda dünya sonu bir ülke. Bizim Yıldız Korusu kadar yüz ölçümleri ya var, ya yok… Maçın hemen başında da on kişi kaldılar… Yeme de yanında yat… Kerem, Halil, A. Ömür gibi çabuk ve dikine oynayan ne kadar oyuncun varsa at sahaya…
Kuntz öyle yapmadı, on kişiyle kapanacak rakibe karşı Burak'la ve bana göre bu maça uygun bir oyun karakteri olmayan Barış'la başladı… Oysa Kerem ve Halil'in yanında Abdülkadir Ömür mükemmel olurdu.
Neyse ki, Kerem'in çabukluğu ve zekası sayesinde attığımız ilk golden sonra adamlar gevşedi de ondan sonra yanlış oyunumuz bile bol gol getirdi. O ilk gol biraz daha gecikse, yanlış oyuncu tercihlerimiz nedeniyle şu maçta bile gerim gerim gerilebilirdik.