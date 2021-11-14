Vav TV İzle
Haberler Spor SON DAKİKA: Spor yazarları Türkiye-Cebelitarık maçını değerlendirdi: Bir düzine atabilirdik

SON DAKİKA: Spor yazarları Türkiye-Cebelitarık maçını değerlendirdi: Bir düzine atabilirdik

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında gruptaki sondan bir önceki karşılaşmasında Cebelitarık'ı konuk etti. Rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla geçen ay-yıldızlı ekip grupta averajla 2. sıraya yükseldi. Spor yazarları da bu mücadeleyi değerlendirdi. Turgay Demir "Altı attık, maçın büyük bölümünde top gezdirip, uzak yan ortalarla boğuşmak yerine, dikine oynasak, son çizgiye inip savunmanın dengesini bozmayı denesek bir düzine atardık." ifadelerini kullandı. İşte o yorumlar...

14.11.2021 11:26 - Son Güncelleme: 14.11.2021 11:37
SON DAKİKA: Spor yazarları Türkiye-Cebelitarık maçını değerlendirdi: Bir düzine atabilirdik

TURGAY DEMİR - MUTLUYUZ

Cebelitarık futbolda dünya sonu bir ülke. Bizim Yıldız Korusu kadar yüz ölçümleri ya var, ya yok… Maçın hemen başında da on kişi kaldılar… Yeme de yanında yat… Kerem, Halil, A. Ömür gibi çabuk ve dikine oynayan ne kadar oyuncun varsa at sahaya…

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Spor yazarları Türkiye-Cebelitarık maçını değerlendirdi: Bir düzine atabilirdik

Kuntz öyle yapmadı, on kişiyle kapanacak rakibe karşı Burak'la ve bana göre bu maça uygun bir oyun karakteri olmayan Barış'la başladı… Oysa Kerem ve Halil'in yanında Abdülkadir Ömür mükemmel olurdu.

SON DAKİKA: Spor yazarları Türkiye-Cebelitarık maçını değerlendirdi: Bir düzine atabilirdik

Altı attık, maçın büyük bölümünde top gezdirip, uzak yan ortalarla boğuşmak yerine, dikine oynasak, son çizgiye inip savunmanın dengesini bozmayı denesek bir düzine atardık.

SON DAKİKA: Spor yazarları Türkiye-Cebelitarık maçını değerlendirdi: Bir düzine atabilirdik

Neyse ki, Kerem'in çabukluğu ve zekası sayesinde attığımız ilk golden sonra adamlar gevşedi de ondan sonra yanlış oyunumuz bile bol gol getirdi. O ilk gol biraz daha gecikse, yanlış oyuncu tercihlerimiz nedeniyle şu maçta bile gerim gerim gerilebilirdik.

SON DAKİKA: Spor yazarları Türkiye-Cebelitarık maçını değerlendirdi: Bir düzine atabilirdik

Çok şükür öyle olmadı, farklı kazandık… İş averaja kalır, kalmaz bilinmez ama kalırsa en azından tedbirimizi aldık. Bugün için görev tamam, darısı Salı oynayacağımız Karadağ maçına…

SON DAKİKA