Son dakika Beşiktaş haberleri... Yabancı kuralı sonrası Beşiktaş’ta Hasic ve Atiba gelişmesi!

Büyükekşi ve ekibi Süper Lig için yabancı kuralının 8+6 (8 sahada, 6 kulübede) olmak üzere maç kadrosunda en fazla 14 olarak devam etmesini kararlaştırırken, bu karar sonrası kulüpler de planlamalarını buna göre yapmaya başladı.