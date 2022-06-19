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Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Yabancı kuralı sonrası Beşiktaş’ta Hasic ve Atiba gelişmesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yabancı kuralı sonrası Beşiktaş’ta Hasic ve Atiba gelişmesi!

TFF'nin Süper Lig'de yeni sezon için daha önce 12 olarak açıklanan yabancı oyuncu sınırlamasını askıya alması ve kuralı 14'te sabit tutması kulüplerin çoğunluğu tarafından olumlu karşılandı. Yabancı kuralının değişmemesi sonrası Beşiktaş'ın Atiba ile yola devam etmesi beklenirken, 14 yabancıya ek olarak 21 yaş ve altındaki yabancı oyuncularla ilgili alınan karar da kiralık gönderilmesi beklenen Ajdin Hasic'in takımda kalması adına yeni bir kapı açtı.

takvim.com.tr
EMRE AKDENİZ
19.06.2022 11:02 - Son Güncelleme: 19.06.2022 11:02
Son dakika Beşiktaş haberleri... Yabancı kuralı sonrası Beşiktaş’ta Hasic ve Atiba gelişmesi!

TFF'nin yabancı sayısını 14'te sabit tutması Süper Lig kulüpleri tarafından sevinçle karşılandı. Yeni sezon öncesi en çok merak edilen konulardan olan ve daha önce 12'ye düşeceği açıklanan yabancı oyuncu sınırlaması, TFF Başkanlığı'na Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesi sonrası yeniden gözden geçirildi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri... Yabancı kuralı sonrası Beşiktaş’ta Hasic ve Atiba gelişmesi!

Büyükekşi ve ekibi Süper Lig için yabancı kuralının 8+6 (8 sahada, 6 kulübede) olmak üzere maç kadrosunda en fazla 14 olarak devam etmesini kararlaştırırken, bu karar sonrası kulüpler de planlamalarını buna göre yapmaya başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yabancı kuralı sonrası Beşiktaş’ta Hasic ve Atiba gelişmesi!

Yabancı kuralını dört gözle bekleyen kulüplerden olan Beşiktaş'ta kontenjanın 14'te sabit kalması sonrası gözler ilk olarak sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a çevrilmiş durumda.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yabancı kuralı sonrası Beşiktaş’ta Hasic ve Atiba gelişmesi!

Ülkesi Kanada ile aralık ayında Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek istediği için 1 yıl daha futbol oynamak isteyen Atiba ile ilgili kararını netleştirmek içir bir süredir yabancı kuralını bekleyen Beşiktaş yönetiminin, yola 14 yabancı ile devam edilmesi sonrası 39 yaşındaki oyuncu ile yeniden anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yabancı kuralı sonrası Beşiktaş’ta Hasic ve Atiba gelişmesi!

Futbolu Beşiktaş forması altında bırakmak isteyen Atiba ile Siyah-Beyazlı yönetimin kısa süre içinde masaya oturup deneyimli futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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