Son dakika Beşiktaş haberleri... Yabancı kuralı sonrası Beşiktaş’ta Hasic ve Atiba gelişmesi!
TFF'nin Süper Lig'de yeni sezon için daha önce 12 olarak açıklanan yabancı oyuncu sınırlamasını askıya alması ve kuralı 14'te sabit tutması kulüplerin çoğunluğu tarafından olumlu karşılandı. Yabancı kuralının değişmemesi sonrası Beşiktaş'ın Atiba ile yola devam etmesi beklenirken, 14 yabancıya ek olarak 21 yaş ve altındaki yabancı oyuncularla ilgili alınan karar da kiralık gönderilmesi beklenen Ajdin Hasic'in takımda kalması adına yeni bir kapı açtı.
19.06.2022 11:02 - Son Güncelleme: 19.06.2022 11:02
Büyükekşi ve ekibi Süper Lig için yabancı kuralının 8+6 (8 sahada, 6 kulübede) olmak üzere maç kadrosunda en fazla 14 olarak devam etmesini kararlaştırırken, bu karar sonrası kulüpler de planlamalarını buna göre yapmaya başladı.
Ülkesi Kanada ile aralık ayında Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek istediği için 1 yıl daha futbol oynamak isteyen Atiba ile ilgili kararını netleştirmek içir bir süredir yabancı kuralını bekleyen Beşiktaş yönetiminin, yola 14 yabancı ile devam edilmesi sonrası 39 yaşındaki oyuncu ile yeniden anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.