Son dakika transfer haberleri... Real Madrid'le sözleşmesi biten Marcelo Türkiye'ye mi geliyor? Bomba Fenerbahçe ve Trabzonspor detayı
Real Madrid'in başarılı sol kanat oyuncusu Marcelo'nun İspanyol deviyle sözleşmesi biterken bomba bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya atıldı.
Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren Brezilyalı sol kanat oyuncusu, İspanyol devine veda etti. Tecrübeli oyuncu Liverpool ile oynanan final maçından sonra duygusal açıklamalarda bulundu.
Sambacı yıldız veda mesajında, "Real Madrid ile son maçımdı ama çok mutluyum. Bu bir üzüntü günü değil, büyük bir sevinçle ayrılıyorum, hayranlara ve Bernabeu'da yaşadığım büyülü gecelere minnettarım" ifadelerini kullandı.
Real Madrid ile 25 kupa kazanan sol kanat oyuncusu Marcelo, kariyerini Süper Lig'de sürdürebilir. Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a yakınlığıyla bilinen Portekizli gazeteci Irene Palma, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra, "İnanabiliyor musunuz; az önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Marcelo, 1 ay sonra Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek" ifadelerini kullandı.
Sol bek arayışlarında olan Trabzonspor da Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek için flaş transferlere imza atmak istiyor. Bu doğrultuda Marcelo ile hem kadrosunu güçlendirmek hem de taraftarını mutlu etmek istiyor. Brezilyalı yıldızın temsilcisi Trabzonspor'a sezon sonu için randevu vermişti.
Bilindiği gibi Real Madrid'in efsane oyuncusu Roberto Carlos, 2007 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş, performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelmişti… Yıldız sol kanat oyuncusu 3 yıl Sarı-Lacivertli forma altında mücadele etti.
34 yaşındaki Marcelo, 2007 ve 2022 yılları arasında Real Madrid forması giydi. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncu geride kalan sezonda sadece 17 maçta forma giydi. Gol atma başarısı gösteremezken 2 asiste imza attı.