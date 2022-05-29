Son dakika transfer haberleri... Real Madrid’le sözleşmesi biten Marcelo Türkiye’ye mi geliyor? Bomba Fenerbahçe ve Trabzonspor detayı

Sol bek arayışlarında olan Trabzonspor da Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek için flaş transferlere imza atmak istiyor. Bu doğrultuda Marcelo ile hem kadrosunu güçlendirmek hem de taraftarını mutlu etmek istiyor. Brezilyalı yıldızın temsilcisi Trabzonspor'a sezon sonu için randevu vermişti.