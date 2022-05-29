Fenerbahçe İtalyan golcüyü liste başına aldı! Belotti'nin başkanından heyecanlandıran sözler
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı bu sezon da çözemeyen Fenerbahçe, transferde önceliği forvete verdi. Teknik direktör olarak Jorge Jesus için geri sayıma başlayan sarı-lacivertli ekip, transferler için de girişimleri hızlandırdı. İtalya'da forma giyen Belotti'yi listenin tepesine alan sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte detaylar...
29.05.2022 14:33 - Son Güncelleme: 29.05.2022 14:33
Santrfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de operasyon hız kazandı.
Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcının sunduğu rapora göre hareket ediyor.
BELOTTI LİSTE BAŞI!
Hedefinde birçok golcü bulunan sarı-lacivertliler, Andrea Belotti'yi liste başına aldı.