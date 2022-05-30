Mısır'dan Galatasaray'a şok Mostafa Mohamed mektubu
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken, bir yandan da takımla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin opsiyon maddesini devreye sokarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için eski kulübü Zamalek'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
30.05.2022 10:04 - Son Güncelleme: 30.05.2022 10:04
Galatasaray, bir yandan başkanlık seçimleri ile ilgilenirken, diğer yandan da transfer için mesai harcıyor.
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisi için anlaşmaya varıldığını geçtiğimiz kış transfer sezonunda açıklamıştı.