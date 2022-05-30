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Mısır'dan Galatasaray'a şok Mostafa Mohamed mektubu

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken, bir yandan da takımla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin opsiyon maddesini devreye sokarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için eski kulübü Zamalek'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

30.05.2022 10:04 - Son Güncelleme: 30.05.2022 10:04
Mısır’dan Galatasaray’a şok Mostafa Mohamed mektubu

Galatasaray, bir yandan başkanlık seçimleri ile ilgilenirken, diğer yandan da transfer için mesai harcıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mısır’dan Galatasaray’a şok Mostafa Mohamed mektubu

Sarı kırmızılılarda iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, koltuğa oturmaları halinde hem teknik direktörlerini, hemde transfer hamlelerini netleştirdi.

Mısır’dan Galatasaray’a şok Mostafa Mohamed mektubu

Bununla beraber GalatasarayMostafa Mohamed konusunda kötü günler bekliyor.

Mısır’dan Galatasaray’a şok Mostafa Mohamed mektubu

Fotomac.com.tr'nin haberine göre şu sıralar mali olarak zor günler geçirdiği bilinen Cimbom'a, Mısır'dan önemli bir haber geldi.

Mısır’dan Galatasaray’a şok Mostafa Mohamed mektubu

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisi için anlaşmaya varıldığını geçtiğimiz kış transfer sezonunda açıklamıştı.

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