Fenerbahçe’de sıcak saatler! Sürpriz kararlar yolda

Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ı yeniden kadroya dahil eden Fenerbahçe'de sol bek arayışları da devam ediyor. UEFA'ya Konferans Ligi için 23 kişilik kadrosunu bu gece saat 02.00'ye kadar vermek zorunda olan Sarı-Lacivertliler'de sürpriz isimlerin Avrupa listesinden çıkarılabileceği konuşuluyor.