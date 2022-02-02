Fenerbahçe'de sıcak saatler! Sürpriz kararlar yolda
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ı yeniden kadroya dahil eden Fenerbahçe'de sol bek arayışları sürüyor. UEFA Konferans Ligi kadrosunu bildirmek için bu gece 02.00'ye kadar süresi olan sarı-lacivertlilerde sürpriz isimlerin Avrupa listesinden çıkarılabileceği konuşuluyor...
Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ı yeniden kadroya dahil eden Fenerbahçe'de sol bek arayışları da devam ediyor. UEFA'ya Konferans Ligi için 23 kişilik kadrosunu bu gece saat 02.00'ye kadar vermek zorunda olan Sarı-Lacivertliler'de sürpriz isimlerin Avrupa listesinden çıkarılabileceği konuşuluyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da bu gece saat 02.00'ye kadar UEFA'ya teslim edeceği Konferans Ligi kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor.
UEFA'dan aldığı ceza sebebiyle listeye 25 oyuncu yerine 23 isim yazabilen Sarı-Lacivertliler'de Ozan Tufan'ın yeniden takıma katılmasıyla ise UEFA kadrosunda bazı sürprizlerin yaşanabileceği belirtiliyor.
Sol bek arayışlarına da bir yandan devam eden Sarı-Lacivertliler'de ligin ilk yarısında UEFA'ya bildirilen 23 kişilik oyuncu listesinde yer alan futbolcular içinde takımdan şu ana kadar ayrılan tek isim Max Meyer oldu.
Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında UEFA listesine lisansı yetişmediği için yazamadığı Miguel Crespo ve tercihen listede yer verilmeyen Serdar Dursun'un bu kez Avrupa kadrosunda yer alması bekleniyor.