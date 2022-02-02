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Fenerbahçe'de sıcak saatler! Sürpriz kararlar yolda

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ı yeniden kadroya dahil eden Fenerbahçe'de sol bek arayışları sürüyor. UEFA Konferans Ligi kadrosunu bildirmek için bu gece 02.00'ye kadar süresi olan sarı-lacivertlilerde sürpriz isimlerin Avrupa listesinden çıkarılabileceği konuşuluyor...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
02.02.2022 15:57 - Son Güncelleme: 02.02.2022 15:57
Fenerbahçe’de sıcak saatler! Sürpriz kararlar yolda

Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ı yeniden kadroya dahil eden Fenerbahçe'de sol bek arayışları da devam ediyor. UEFA'ya Konferans Ligi için 23 kişilik kadrosunu bu gece saat 02.00'ye kadar vermek zorunda olan Sarı-Lacivertliler'de sürpriz isimlerin Avrupa listesinden çıkarılabileceği konuşuluyor.

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Fenerbahçe’de sıcak saatler! Sürpriz kararlar yolda

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da bu gece saat 02.00'ye kadar UEFA'ya teslim edeceği Konferans Ligi kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe’de sıcak saatler! Sürpriz kararlar yolda

UEFA'dan aldığı ceza sebebiyle listeye 25 oyuncu yerine 23 isim yazabilen Sarı-Lacivertliler'de Ozan Tufan'ın yeniden takıma katılmasıyla ise UEFA kadrosunda bazı sürprizlerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de sıcak saatler! Sürpriz kararlar yolda

Sol bek arayışlarına da bir yandan devam eden Sarı-Lacivertliler'de ligin ilk yarısında UEFA'ya bildirilen 23 kişilik oyuncu listesinde yer alan futbolcular içinde takımdan şu ana kadar ayrılan tek isim Max Meyer oldu.

Fenerbahçe’de sıcak saatler! Sürpriz kararlar yolda

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında UEFA listesine lisansı yetişmediği için yazamadığı Miguel Crespo ve tercihen listede yer verilmeyen Serdar Dursun'un bu kez Avrupa kadrosunda yer alması bekleniyor.

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