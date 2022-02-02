Cristiano Ronaldo’nun 17 milyon sterlinlik garajı! Bugatti Chiron, Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes...

Ve garajda Portekizli futbolcunun müthiş araba koleksiyonu gün yüzüne çıktı. The Sun gazetesinin haberine göre garajda 15'in üzerinde ultra lüks araba araç bulunuyor ve bunların toplam değeri tam 17 milyon Pound (Yaklaşık 310 milyon lira).

Garajdaki en dikkat çekici araç 2 milyon Sterlin değerindeki Bugatti Chiron… Ayrıca efsane F1 pilotu Ayrton Senna'nın anısına özel olarak üretilen 750 bin Sterlin'lik McLaren Senna da Ronaldo'nun koleksiyonu arasında yer alıyor.