Cristiano Ronaldo'nun 17 milyon sterlinlik garajı! Bugatti Chiron, Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes...
Cristiano Ronaldo hem spor hayatı hem yaşam tarzı hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde uzun süredir sevgilisi olan Georgina Rodriguez ile evleneceği haberleri çıkmıştı. Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı Madrid'teki 5 milyon Sterlin değerindeki malikanenin garajı görüntülendi. The Sun gazetesinin haberine göre garajda 15'in üzerinde ultra lüks araba araç bulunuyor ve bunların toplam değeri tam 17 milyon Pound.
Dünyanın en önemli futbol yıldızlarından Cristiano Ronaldo bu kez golleriyle değil arabalarıyla gündemde…
Portekizli yıldızın kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in hayatını anlatan dizide çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı...
Ronaldo'nun yaşadığı Madrid'teki 5 milyon Sterlin değerindeki malikanenin garajı görüntülendi.
Ve garajda Portekizli futbolcunun müthiş araba koleksiyonu gün yüzüne çıktı. The Sun gazetesinin haberine göre garajda 15'in üzerinde ultra lüks araba araç bulunuyor ve bunların toplam değeri tam 17 milyon Pound (Yaklaşık 310 milyon lira).
Garajdaki en dikkat çekici araç 2 milyon Sterlin değerindeki Bugatti Chiron… Ayrıca efsane F1 pilotu Ayrton Senna'nın anısına özel olarak üretilen 750 bin Sterlin'lik McLaren Senna da Ronaldo'nun koleksiyonu arasında yer alıyor.
Garajda ayrıca 500 bin Sterlin'lik Ferrari 599 GTO, 500 bin Sterlin'lik Rolls-Royce Phantom Drophead, 300 bin Sterlin'lik Rolls-Royce Cullinan, 1.5 milyon Sterlin'lik Bugatti Veyron, 200 bin Sterlin'lik Mercedez S65 AMG, 220 bin Sterlin'lik McLaren MP4-12 C, 270 bin Sterlin'lik Lamborghini Aventador, 600 bin Sterlin'lik Merc G-Wagon Brabus, 250 bin Sterlin'lik Bentley Flying Spur ve 1.4 milyon Sterlin değerinde Ferrari Monza da bulunuyor.
Ronaldo'nun ayrıca şu an İngiltere'de kullandığı Bugatti Centodiec'nin değeri ise tam 8.5 milyon Sterlin.
Garajdaki en ucuz araç 40 bin Sterlin değerindeki bir motor… Ronaldo'nun araba koleksiyonu şimdiden tüm dünyada büyük ses getirmiş durumda.
RONALDO EVLENİYOR
Dünya futbolunun 1 numarası Cristiano Ronaldo, performansı olduğu kadar saha dışında yaptıklarıyla da gündemden düşmüyor.
Portekizli yıldızın özel hayatıyla ilgili İngiliz medyasında çarpıcı bir habere yer verildi. Haberde R7'nin dünya evine gireceği iddia edildi.