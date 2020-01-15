GaleriSpor

Sahte CV kullanarak transfer oldu! Futbolcu diye aldılar çamaşır makinesi çıktı

Büyük umutlarla, büyük paralar ödenerek geldiler. Havaalanlarında yüzlerce taraftarla karşılanıp, boyunlarına atkılar takılıp; giderken yolcu dahi edilmediler. Onlar fiyasko transferler. Onlar gol makinası olarak gelip, Tınaz Tırpan'ın deyimiyle çamaşır makinesi çıkanlar. Onlardan biri de sahte CV ile transfer olan futbolcu. Sıkı durun, okuyacaklarınıza inanmayacaksınız.

15.01.2020 17:37 - Son Güncelleme: 15.01.2020 17:41
Sahte CV kullanarak transfer oldu! Futbolcu diye aldılar çamaşır makinesi çıktı

Teknoloji, sahte hesaplar nedeniyle birçok insanın başına iş açmıştır. Profilini inceledikleri sahte kişilerle tanışan insanlar, gördükleri karşısında hayal kırıklığına uğramışlardır. Ancak bu durum, ilk kez bir kulüp takımının başına geldi.

Sahte CV kullanarak transfer oldu! Futbolcu diye aldılar çamaşır makinesi çıktı

Fransız forvet futbolcusu Barkley Miguel Panzo, transfer döneminde Litvanya'nın 1. Ligi ekiplerinden FK Panevezys'e transfer oldu. Kulüp yönetiminin imza töreni düzenlediği ve büyük umutlar beslediği 25 yaşındaki oyuncunun CV'si, yani oynadığı takımlar ve attığı gol sayıları göz dolduruyordu.

Sahte CV kullanarak transfer oldu! Futbolcu diye aldılar çamaşır makinesi çıktı

Panzo'nun CV'sinde yazana göre oyuncu, 2 yıl boyunca İngiliz QPR takımında oynamış ve 36 maçta 45 gol atmıştı. Kulüp yetkililerinin Panzo'dan büyük beklentiler içerisinde olmasının sebebi de tam olarak buydu. Oyuncunun Wikipedia sayfasındaki ve Instagram hesabındaki bilgilerin tamamen düzmece olduğunun anlaşılmasınsan sonra kulüp büyük bir şoka uğradı.

Sahte CV kullanarak transfer oldu! Futbolcu diye aldılar çamaşır makinesi çıktı

Transfer işlemleri için profesyonel bir ekip kullanmak yerine sosyal medya ve internet üzerinden araştırma yapan FK Panevezys yetkilileri böylecek skandal bir transfere imza atmış oldu.

Sahte CV kullanarak transfer oldu! Futbolcu diye aldılar çamaşır makinesi çıktı

Forvet Barkley Miguel Panzo ise kendi Youtube hesabı olan SuperBMP hesabından paylaştığı iki adet gol videosuna sahip. Panzo, Fransa'da amatör bir kulüpte oynamış, oradan da İsveç'e gitmişti. İsveç'te de Oskarshamn ve Syrianska takımlarında forma giymesine karşın ilk 11'de şans bulmakta oldukça zorlanmıştı.

FK Panevezys ise Litvanya 1. Ligi'nde 28 maçta topladığı 37 puanla 10. sırada bulunuyor ve yeni forvetlerinin sözleşmesiyle ilgili bir fesih durumu henüz bulunmuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu