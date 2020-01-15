Sahte CV kullanarak transfer oldu! Futbolcu diye aldılar çamaşır makinesi çıktı
Büyük umutlarla, büyük paralar ödenerek geldiler. Havaalanlarında yüzlerce taraftarla karşılanıp, boyunlarına atkılar takılıp; giderken yolcu dahi edilmediler. Onlar fiyasko transferler. Onlar gol makinası olarak gelip, Tınaz Tırpan'ın deyimiyle çamaşır makinesi çıkanlar. Onlardan biri de sahte CV ile transfer olan futbolcu. Sıkı durun, okuyacaklarınıza inanmayacaksınız.
Panzo'nun CV'sinde yazana göre oyuncu, 2 yıl boyunca İngiliz QPR takımında oynamış ve 36 maçta 45 gol atmıştı. Kulüp yetkililerinin Panzo'dan büyük beklentiler içerisinde olmasının sebebi de tam olarak buydu. Oyuncunun Wikipedia sayfasındaki ve Instagram hesabındaki bilgilerin tamamen düzmece olduğunun anlaşılmasınsan sonra kulüp büyük bir şoka uğradı.
Forvet Barkley Miguel Panzo ise kendi Youtube hesabı olan SuperBMP hesabından paylaştığı iki adet gol videosuna sahip. Panzo, Fransa'da amatör bir kulüpte oynamış, oradan da İsveç'e gitmişti. İsveç'te de Oskarshamn ve Syrianska takımlarında forma giymesine karşın ilk 11'de şans bulmakta oldukça zorlanmıştı.
FK Panevezys ise Litvanya 1. Ligi'nde 28 maçta topladığı 37 puanla 10. sırada bulunuyor ve yeni forvetlerinin sözleşmesiyle ilgili bir fesih durumu henüz bulunmuyor.