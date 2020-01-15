Sahte CV kullanarak transfer oldu! Futbolcu diye aldılar çamaşır makinesi çıktı

Forvet Barkley Miguel Panzo ise kendi Youtube hesabı olan SuperBMP hesabından paylaştığı iki adet gol videosuna sahip. Panzo, Fransa'da amatör bir kulüpte oynamış, oradan da İsveç'e gitmişti. İsveç'te de Oskarshamn ve Syrianska takımlarında forma giymesine karşın ilk 11'de şans bulmakta oldukça zorlanmıştı.

FK Panevezys ise Litvanya 1. Ligi'nde 28 maçta topladığı 37 puanla 10. sırada bulunuyor ve yeni forvetlerinin sözleşmesiyle ilgili bir fesih durumu henüz bulunmuyor.