GaleriSpor

Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu!

Geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transferde gaza bastı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı sezon öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. Yanal'ın istediği oyunculara bir bir imza attıran Fenerbahçe'de kadro iskeleti de yavaş yavaş oturuyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu...

06.07.2019 19:02 - Son Güncelleme: 06.07.2019 19:04
Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu!

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor.

Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu!

İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Yasir Subaşı ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı...

Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu!

Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...
Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...