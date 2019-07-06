Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu!

Geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transferde gaza bastı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı sezon öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. Yanal'ın istediği oyunculara bir bir imza attıran Fenerbahçe'de kadro iskeleti de yavaş yavaş oturuyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu...

06.07.2019 19:02 - Son Güncelleme: 06.07.2019 19:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





