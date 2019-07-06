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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Geçtiğimiz sezonu ligin zirvesinde ve iki kupayla kapatan Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor... Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı santrfor ile görüşmelere başladı. İşte olay yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

06.07.2019 20:24 - Son Güncelleme: 06.07.2019 20:25
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Cimbom, transferde büyük oynuyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Santrfor çalışmalarına dört koldan devam eden Galatasaray, Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete girmişti.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Sarı-kırmızılılar bu transferi beklemeye alırken, dünyaca ünlü yıldız ile görüşmelere başlandı.

İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

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