Son dakika transfer haberleri... Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Geçtiğimiz sezonu ligin zirvesinde ve iki kupayla kapatan Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor... Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı santrfor ile görüşmelere başladı. İşte olay yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

06.07.2019 20:24 - Son Güncelleme: 06.07.2019 20:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





