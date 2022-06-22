Galatasaray’ın yeni hocası Okan Buruk’un transfer listesindeki ilk isim belli oldu! Gomis yerine Vedat Muriç! İtalyanlardan flaş iddia

Calciomercato'nun haberine göre yıldız futbolcunun bonservisini almak isteyen Mallorca ve Lazio arasında görüşmeler tıkanmış durumda. İki kulüp arasında 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu anlaşması olduğu ancak Mallorca'nun bu rakamı ödemeye yanaşmadığı ifade ediliyor.