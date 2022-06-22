Galatasaray’ın yeni hocası Okan Buruk’un transfer listesindeki ilk isim belli oldu! Gomis yerine Vedat Muriç! İtalyanlardan flaş iddia
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'te geçtiğimiz sezon istediğini alamayan Galatasaray'da yarın işbaşı yapacak olan yeni Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer listesindeki ilk isim belli oldu. İtalyan basını Gomis'in performansını beğenmeyen Okan Buruk'un Vedat Muriç'i liste başına yazdığını iddia etti.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi hücum bölgesine önemli takviyeler yapılması bekleniyor. Yarın resmen göreve başlayacak olan Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis hakkında olumsuz rapor verdiği ve transfer listesinin ilk sırasına Vedat Muriç'i aldığı belirtiliyor.
İtalyan basını da Sarı-Kırmızılılar'ın Kosovalı yıldızın transferi için resmen düğmeye bastığını duyurdu. Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün, Lazio kulübü ile resmi temaslara başladı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçiren Vedat Muriç'in Rizespor'da beraber çalıştığı ve gelişiminde büyük katkısı olan Okan Buruk'la yeniden bir araya gelmek istediği belirtiliyor.
Eğer Lazio ve Mallorca arasındaki pazarlıklar olumsuz sonuçlanırsa, İtalyan kulübünün Vedat Muriç için yeni bir formül bulmasının gerekekeceği ifade ediliyor.