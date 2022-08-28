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Haberler Spor Abdullah Avcı mı, Okan Buruk mu? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Abdullah Avcı mı, Okan Buruk mu? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 4'üncü haftasında dev bir derbi oynanacak. Tüm gözler Trabzonspor - Galatasaray maçında olacak. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve son maçta Antalyaspor'a 5 golle mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray'ı devirerek yeniden çıkış yaşamak istiyor. Galatasaray ise zorlu rakibini deplasmanda devirerek hem rakiplerine gözdağı vermek hem de yeni bir seri başlatmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Abdullah Avcı da, Okan Buruk da 11'lerini belirledi. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

28.08.2022 12:00 - Son Güncelleme: 28.08.2022 12:00
Abdullah Avcı mı, Okan Buruk mu? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

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Abdullah Avcı mı, Okan Buruk mu? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

3 maçta 6'şar puan toplayan Fırtına ile Aslan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. 21.45'de başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.

Abdullah Avcı mı, Okan Buruk mu? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibini mağlup ederek Devler Ligi'ne katılamadığı için üzdüğü taraftarının yüzünü güldürmek isterken; sarı-kırmızılılar da zorlu Trabzon deplasmanından İstanbul'a galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte derbinin muhtemel 11'leri...

Abdullah Avcı mı, Okan Buruk mu? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic

Abdullah Avcı mı, Okan Buruk mu? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

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