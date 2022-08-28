Abdullah Avcı mı, Okan Buruk mu? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 4'üncü haftasında dev bir derbi oynanacak. Tüm gözler Trabzonspor - Galatasaray maçında olacak. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve son maçta Antalyaspor'a 5 golle mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray'ı devirerek yeniden çıkış yaşamak istiyor. Galatasaray ise zorlu rakibini deplasmanda devirerek hem rakiplerine gözdağı vermek hem de yeni bir seri başlatmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Abdullah Avcı da, Okan Buruk da 11'lerini belirledi. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
28.08.2022 12:00 - Son Güncelleme: 28.08.2022 12:00
3 maçta 6'şar puan toplayan Fırtına ile Aslan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. 21.45'de başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.