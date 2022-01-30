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Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın Roman Bürki transferi işte bu yüzden iptal oldu

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın Roman Bürki transferi işte bu yüzden iptal oldu

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesinde olan Galatasaray'da kaleci krizi henüz çözülemedi. Galatasaray ile her konuda anlaşan ancak son anda transferi iptal olan Roman Bürki'nin neden İstanbul'a gelmediği büyük merak konusu olmuştu. Bürki konusunda yaşanan sürpriz gelişmenin perde arkasını ise yine takvim.com.tr araladı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
30.01.2022 14:53 - Son Güncelleme: 30.01.2022 14:53
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın Roman Bürki transferi işte bu yüzden iptal oldu

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı hatta İstanbul'a geliş biletini bile aldığı Roman Bürki'nin transferi son anda iptal oldu. Bu gelişme şok etkisi yaratırken, İsviçreli kalecinin transferinin neden yattığı büyük merak uyandırdı.

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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın Roman Bürki transferi işte bu yüzden iptal oldu

Bürki konusunda yaşanan sürpriz gelişmenin perde arkasını ise yine takvim.com.tr araladı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın Roman Bürki transferi işte bu yüzden iptal oldu

Alınan bilgilere göre Galatasaray'a prensipte 'evet' diyen tecrübeli kaleci önceki gece teknik direktör Domenec Torrent'le online görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın Roman Bürki transferi işte bu yüzden iptal oldu

Bürki'nin İspanyol hocadan ilk 11 garantisi istediği ve "Dortmund'tan ayrılmak istememin nedeni yedek kalmam. Eğer Galatasaray'a geleceksem mutlaka 11'de oynamalıyım" dediği belirlendi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın Roman Bürki transferi işte bu yüzden iptal oldu

Ancak Torrent'in Bürki'ye, "Geldiğinde hemen 11'de oynayacaksın. Ancak Muslera şubat ayının sonunda iyileşecek. O iyileştikten sonra kim iyiyse formayı o giyen" yanıtını verdiği öğrenildi.

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