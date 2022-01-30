Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın Roman Bürki transferi işte bu yüzden iptal oldu
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesinde olan Galatasaray'da kaleci krizi henüz çözülemedi. Galatasaray ile her konuda anlaşan ancak son anda transferi iptal olan Roman Bürki'nin neden İstanbul'a gelmediği büyük merak konusu olmuştu. Bürki konusunda yaşanan sürpriz gelişmenin perde arkasını ise yine takvim.com.tr araladı.
30.01.2022 14:53
- Son Güncelleme: 30.01.2022 14:53
Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı hatta İstanbul'a geliş biletini bile aldığı Roman Bürki'nin transferi son anda iptal oldu. Bu gelişme şok etkisi yaratırken, İsviçreli kalecinin transferinin neden yattığı büyük merak uyandırdı.
Alınan bilgilere göre Galatasaray'a prensipte 'evet' diyen tecrübeli kaleci önceki gece teknik direktör Domenec Torrent'le online görüşme gerçekleştirdi.
Bürki'nin İspanyol hocadan ilk 11 garantisi istediği ve "Dortmund'tan ayrılmak istememin nedeni yedek kalmam. Eğer Galatasaray'a geleceksem mutlaka 11'de oynamalıyım" dediği belirlendi.