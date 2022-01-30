Vav TV İzle
Haberler Spor Galatasaray'da 6 numaraya 3 aday! Transferde geri sayım sürüyor

Galatasaray'da 6 numaraya 3 aday! Transferde geri sayım sürüyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada sıfır çeken Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Torrent'in isteği doğrultusunda 6 numara arayışını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim yeni futbol aklı Campos ile fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşme sonrasında Galatasaray'da 6 numara adayları 3'e düştü.

30.01.2022 09:57 - Son Güncelleme: 30.01.2022 10:03
Galatasaray’da 6 numaraya 3 aday! Transferde geri sayım sürüyor

Galatasaray 6 numara çalışmalarını hızlandırdı... Süper Lig'de kötü sonuçlar alan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Sarı- Kırmızılılar, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma'nın yıldızı Diawara ve Wolfsburg'ta forma giyen Josuha Guilavogui'yi renklerine katmak istedi ama sonuç alamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da 6 numaraya 3 aday! Transferde geri sayım sürüyor

Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı Yönetim yeni futbol aklı Campos ile bir araya geldi... 6 numara transferi için yeni isimler masaya yatırıldı. Sarı- Kırmızılılar 3 isim belirledi ve bu isimler ile temaslar yakın zamanda başlayacak.

Galatasaray’da 6 numaraya 3 aday! Transferde geri sayım sürüyor

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler Leicester City forması giyen Nampalys Mendy... 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Galatasaray’da 6 numaraya 3 aday! Transferde geri sayım sürüyor

Listedeki diğer isimler ise Lazio'da oynayan Jean-Daniel Akpa Akpro... 29 yaşındakiFildişili yıldızın sözleşmesi ise 2025 yılında bitiyor.

Galatasaray’da 6 numaraya 3 aday! Transferde geri sayım sürüyor

Bir diğer aday ise Süper Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Obinna... Göztepe'nin yıldız oyuncusu için İzmir ekibini çalacak Galatasaray anlaşma zemini arayacak.

Galatasaray’da 6 numaraya 3 aday! Transferde geri sayım sürüyor

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar'ın yeni 6 numara için önümüzdeki hafta sonuç alması bekleniyor.

SON DAKİKA