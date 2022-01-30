Galatasaray'da 6 numaraya 3 aday! Transferde geri sayım sürüyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada sıfır çeken Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Torrent'in isteği doğrultusunda 6 numara arayışını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim yeni futbol aklı Campos ile fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşme sonrasında Galatasaray'da 6 numara adayları 3'e düştü.
30.01.2022 09:57
- Son Güncelleme: 30.01.2022 10:03
Galatasaray 6 numara çalışmalarını hızlandırdı... Süper Lig'de kötü sonuçlar alan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Sarı- Kırmızılılar, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma'nın yıldızı Diawara ve Wolfsburg'ta forma giyen Josuha Guilavogui'yi renklerine katmak istedi ama sonuç alamadı.
Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler Leicester City forması giyen Nampalys Mendy... 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Bir diğer aday ise Süper Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Obinna... Göztepe'nin yıldız oyuncusu için İzmir ekibini çalacak Galatasaray anlaşma zemini arayacak.