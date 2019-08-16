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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor sezonun açılış maçında karşı karşıya geldi. Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başlayan Galatasaray'da maçtan sonra Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündeminin en tepesindeki Radamel Falcao ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Denizlispor - Galatasaray maç sonu konuşmaları ve Abdurrahim Albayrak'ın Falcao açıklaması...

16.08.2019 23:28 - Son Güncelleme: 16.08.2019 23:29
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!

Denizlispor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takım cephesinden önemli açıklamalar geldi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!

Hugo Rodallega: Hocamız hafta boyunca Galatasaray'ı bize iyi anlattı. Çok güzel çalışmalar, sağlam idmanlar yaptık ve kendimizi hazırladık. Golleri bulduk, şanslıydık ve kazandık.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!

Deneyimli bir futbolcu olduğum için adaptasyon sürecini kısa sürede atlatmaya çalıştım. Güzel bir galibiyet aldık, bunu kutlamalıyız ama ligin uzun olduğunu unutmamalıyız.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!

Falcao ile konuştum çünkü çok iyi arkadaşız. Gelirse kısa sürede adapte olur. Türkiye'ye gelmesini isterim, bunu Falcao'ya da söyledim. Kendi kararı, ailesi var, baskı yapamam.''

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!

Recep Niyaz: Gol anında istediğim yere vurmaya çalıştım ve bunu da başardım. orayı boş gördüm ve vurmaya çalıştım.

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