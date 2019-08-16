Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!
Galatasaray ile Yukatel Denizlispor sezonun açılış maçında karşı karşıya geldi. Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başlayan Galatasaray'da maçtan sonra Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündeminin en tepesindeki Radamel Falcao ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Denizlispor - Galatasaray maç sonu konuşmaları ve Abdurrahim Albayrak'ın Falcao açıklaması...
16.08.2019 23:28
- Son Güncelleme: 16.08.2019 23:29
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