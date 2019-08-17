Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber'i görenler tanıyamıyor! Bildiğiniz Rüştü'yü unutun...

Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor bile. Rüştü Reçber'in değişimine çok şaşıracaksınız.

17.08.2019 09:53 - Son Güncelleme: 17.08.2019 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





