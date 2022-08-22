Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe Serdar Dursun için gelen tüm teklifleri reddetti!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de golcü arayışları tam gaz devam ediyor. Geçen sezon başarılı performans sergileyen Serdar Dursun, yapılan transferler sonrası geçen sezon da olduğu gibi yedek kulübesinden kurtulamadı. Fenerbahçe'ye Serdar Dursun için başta Alman kulüpleri olmak üzere transfer teklifleri geldi. Ancak Fenerbahçe Yönetimi, hem rakamları yeterli bulmadığından hem de oyuncuya ihtiyaç olduğundan teklifleri reddetti.
Şampiyonluk özlemine son vermek için flaş transferlere imza atan Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Alexander Sörloth, Maxi Gomez ve Moussa Marega için girişimlerini hızlandırırken yıldız golcüsüyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Geçen sezon başarılı performans sergileyen Serdar Dursun, yapılan transferler sonrası geçen sezon da olduğu gibi yedek kulübesinden kurtulamadı. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli golcüsü, şans bulamadığı için ayrılığı düşündü.
Fenerbahçe'ye Serdar Dursun için başta Alman kulüpleri olmak üzere transfer teklifleri geldi. Ancak Fenerbahçe Yönetimi, hem rakamları yeterli bulmadığından hem de oyuncuya ihtiyaç olduğundan teklifleri reddetti.
Aralarında Schalke'nin de bulunduğu kulüplerin tekliflerini az bulan Fenerbahçe'nin beklentisi 5 milyon Euro idi. Fenerbahçe, geçen yıl bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği oyuncuyu bu rakamın altına bırakmak istemiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Serdar Dursun'a 2 Süper Lig maçında sadece 28 dakika görev verdi. Dinamo Kiev maçlarında 61, Avrupa Ligi elemelerinde ise 210 dakika şans bulan 30 yaşındaki oyuncu, 7 maçta 2 gol atarken 1 asist yaptı.
Serdar Dursun geçen sezon forma giydiği 33 Süper Lig maçında 15 gol atarken 4 asiste imza atmıştı. Tecrübeli oyuncu ligde her 124 dakikada bir gole imza attı.