Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim'in vazgeçilmeziydi...

Ligde ikinci devreye Denizlispor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte kadroya katılan isimler kadar, gönderilecekler de merak ediliyor. Yabancı sınırı nedeniyle Ryan Babel ile yollarını ayıran Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini de dondurmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda 2 isimle daha vedalaşılması beklenen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan bir futbolcu ile yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

21.01.2020 11:21 - Son Güncelleme: 21.01.2020 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





