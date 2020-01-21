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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim'in vazgeçilmeziydi...

Ligde ikinci devreye Denizlispor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte kadroya katılan isimler kadar, gönderilecekler de merak ediliyor. Yabancı sınırı nedeniyle Ryan Babel ile yollarını ayıran Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini de dondurmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda 2 isimle daha vedalaşılması beklenen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan bir futbolcu ile yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

21.01.2020 11:21 - Son Güncelleme: 21.01.2020 11:21
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim'in vazgeçilmeziydi...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederekn 2. yarıya pozitif bir başlangıç yapmış ve taraftarına 'şampiyonluk yarışında biz de varız' mesajı vermişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim'in vazgeçilmeziydi...

Yeni transferler Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika, ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyerken hocalarından ve camiadan tam not almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim'in vazgeçilmeziydi...

Öte yandan Emre Akbaba'nın uzun süren sakatlığı sonrasında Denizli maçındaki dönüşü ve oynadığı başarılı futbolunu golle süsleyişi, sarı kırmızılılarda transfer yörüngesinin de değişmesine neden oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim'in vazgeçilmeziydi...

Fatih Terim'in ligin ilk yarısında yaptığı "Ocak'ı bekleyin" mesajının ardından yeni transferlerle beraber gidecek isimlerin de hemen hemen netleştiği aktarılmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim'in vazgeçilmeziydi...

Bunun ardından Terim ve Galatasaray yönetimi, önemli bir karara imza atarak yıldız oyuncuları ile yollarını ayırma kararı aldığı bildirildi.

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