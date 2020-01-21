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Emre Mor Galatasaray'ı komple sildi! İşte son dakika hamlesi...

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'dan flaş hamle... Performansı beğenilmeyen, beklenilen çıkışı yakalayamayan ve son haftalarda kadroya girmekte zorluk yaşayan Emre Mor'un gönderileceği aylar öncesinden konuşulmaya başlanmıştı. Bunu takiben 22 yaşındaki oyuncudan flaş bir Galatasaray hamlesi geldi. Öte yandan Mor'un geleceğiyle alakalı Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres açıklamalarda bulundu.

21.01.2020 11:25 - Son Güncelleme: 21.01.2020 11:37
Emre Mor Galatasaray'ı komple sildi! İşte son dakika hamlesi...

Galatasaray'da kiralık forma giyen Emre Mor istenen performansı bir türlü gösteremedi.

Emre Mor Galatasaray'ı komple sildi! İşte son dakika hamlesi...

Son oynanan maçta Emre Mor 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Emre Mor Galatasaray'ı komple sildi! İşte son dakika hamlesi...

GALATASARAY'I KOMPLE SİLDİ

Genç futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir çıkış yaptı.

Emre Mor Galatasaray'ı komple sildi! İşte son dakika hamlesi...

Sarı kırmızılıların sözleşmesi sezon sonu bitecek olmasına karşın, sezon sonunu beklemeden Ocak ayında yollarını ayırma kararı aldığı ve menajerinin kulüp aradığı Emre Mor, Instagram biyografisinden Galatasaray yazısını kaldırdı.

Emre Mor Galatasaray'ı komple sildi! İşte son dakika hamlesi...

Emre Mor 10 maçta forma giyerken henüz skora katkıda bulunmadı.

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