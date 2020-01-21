Emre Mor Galatasaray'ı komple sildi! İşte son dakika hamlesi...
Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'dan flaş hamle... Performansı beğenilmeyen, beklenilen çıkışı yakalayamayan ve son haftalarda kadroya girmekte zorluk yaşayan Emre Mor'un gönderileceği aylar öncesinden konuşulmaya başlanmıştı. Bunu takiben 22 yaşındaki oyuncudan flaş bir Galatasaray hamlesi geldi. Öte yandan Mor'un geleceğiyle alakalı Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres açıklamalarda bulundu.
21.01.2020 11:25
- Son Güncelleme: 21.01.2020 11:37
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