Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı transfer için İtalya'da

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Chelsea'den kiraladığı Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Inter'e imza atmak için İtalya'ya gitti. Transfer dün İtalyan kaynakları ve Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard tarafından da duyurulmuştu. Sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya giden Moses'ın Milano'da çekilen bir fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İtalyan ekibine imza atması bekleniyor.

21.01.2020 10:57 - Son Güncelleme: 21.01.2020 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





