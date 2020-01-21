Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı transfer için İtalya'da
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Chelsea'den kiraladığı Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Inter'e imza atmak için İtalya'ya gitti. Transfer dün İtalyan kaynakları ve Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard tarafından da duyurulmuştu. Sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya giden Moses'ın Milano'da çekilen bir fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İtalyan ekibine imza atması bekleniyor.
21.01.2020 10:57
- Son Güncelleme: 21.01.2020 10:57
Nijeryalı futbolcu Victor Moses, Inter ile sözleşme imzalamak için İtalya'nın Milano şehrine gitti.
Inter'in Moses'ı sezon sonuna kadar kiraladığı ve satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğu öğrenildi.
21 MAÇTA 5 GOL
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Chelsea'den kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekip ile 21 maçta 5 gol atmıştı.
FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Moses'ın İtalya'da olduğunu gösteren fotoğraf da ortaya çıktı. Nijeryalı yıldız, Inter için sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalayacak.
VICTOR MOSES KİMDİR?
12 Aralık 1990'da Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Victor Moses, Crystal Palace U18 takımında futbol kariyerine başladı.
Sırasıyla Wigan Athletic, Chelsea, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formaları terleyen yıldız futbolcunun son durağı Fenerbahçe olmuştu.