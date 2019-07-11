Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA...

Geçtiğimiz sezon tarihin en kötü performanslarından birini sergileyen ve Lig'i 6. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmıştı. Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de kadro takviye çalışmaları son hızla sürüyor. Prensipte anlaştığı oyuncuları imzaya bırakan ve UEFA kararını bekleyen Kanarya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Büyük aşama kaydedilen ve artık imza sonrası kampa katılmaları beklenen Garry Rodrigues, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa transferlerinde son dakika bilgisi... İşte detaylar...

11.07.2019 16:27 - Son Güncelleme: 11.07.2019 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





