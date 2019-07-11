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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA...

Geçtiğimiz sezon tarihin en kötü performanslarından birini sergileyen ve Lig'i 6. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmıştı. Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de kadro takviye çalışmaları son hızla sürüyor. Prensipte anlaştığı oyuncuları imzaya bırakan ve UEFA kararını bekleyen Kanarya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Büyük aşama kaydedilen ve artık imza sonrası kampa katılmaları beklenen Garry Rodrigues, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa transferlerinde son dakika bilgisi... İşte detaylar...

11.07.2019 16:27 - Son Güncelleme: 11.07.2019 17:02
Son dakika transfer haberlerii... Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, yeni yıldızlarına bir bir kavuşuyordu...

Son dakika transfer haberlerii... Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sportif direktör Damien Comolli, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Son dakika transfer haberlerii... Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA...

Şimdiye kadar; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Emre Belözoğlu transferlerini resmen duyuran sarı lacivertlilerin takım iskeletinde planlanan göre hala eksikler yer alıyor.

Son dakika transfer haberlerii... Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA...

Bu eksikler üzerinden belirlenen transfer listesinde hedef oyuncular belli olmuştu.

Son dakika transfer haberlerii... Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA...

Diğer yandan UEFA'nın FFP kurallarını da göz ardı etmemeye çalışan sarı lacivertliler, transfer şoku yaşıyor...

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