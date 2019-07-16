Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray, yaz transfer döneminde vites yükseltti. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerine devam etmek için Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarından bir bonservis bedeliyle satmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü buldu. İşte Cimbpm'un yeni golcüsü ve transferin detayları...

16.07.2019 12:14 - Son Güncelleme: 16.07.2019 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





