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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray, yaz transfer döneminde vites yükseltti. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerine devam etmek için Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarından bir bonservis bedeliyle satmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü buldu. İşte Cimbpm'un yeni golcüsü ve transferin detayları...

16.07.2019 12:14 - Son Güncelleme: 16.07.2019 12:26
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Yeni sezon için çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan ve 17 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un Göztepe'ye, Muğdat Çelik'in ise Gazişehir Gaziantep'e gitmesiyle forvet rotasyonunda sadece Diagne ve Mitroglou kaldı.

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