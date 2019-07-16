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Galatasaray'da Emre Mor krizi çözülüyor mu? İşte o açıklama

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da Emre Mor krizi patlak vermişti. Transferi konusunda neler olacağı merak edilen Emre Mor'un menajerlik şirketi, Galatasaray Kulubü'nün Emre Mor transferinde kendilerini saf dışı bırakmak istediklerini iddia etmiş ve konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Transferi yılan hikayesine dönen 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Emre Mor transferindeki yeni detaylar.

16.07.2019 11:35 - Son Güncelleme: 16.07.2019 11:36
Galatasaray'da Emre Mor krizi çözülüyor mu? İşte o açıklama

Transfer döneminde hızlı bir giriş yapan Galatasaray, 21 yaşındaki Emre Mor'un transferinde krizle karşı karşıya kalmıştı.

Galatasaray'da Emre Mor krizi çözülüyor mu? İşte o açıklama

Galatasaray'ın kendilerini saf dışı bırakmak istediğini iddia eden WBD Capital isimli şirket bir açıklama yayınlayarak, kendilerine oyuncudan ve sarı-kırmızılı kulüpten cevap gelmediğini bildirdi.

Galatasaray'da Emre Mor krizi çözülüyor mu? İşte o açıklama

"Galatasaray'ın Emre Mor transferinde engel olmuyoruz" diyen şirketin CEO'su Erik Alonso yayınladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'da Emre Mor krizi çözülüyor mu? İşte o açıklama

"Hanginiz bedavaya çalışırsınız ki? Şirketimizdeki insanların aileleri var ve onları geçindirmek için para kazanmaları gerekiyor. Şunu da söyleyeyim; Galatasaray taraftarları, idarecilerinden büyüktür."

Galatasaray'da Emre Mor krizi çözülüyor mu? İşte o açıklama

İSTANBUL'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Fotomaç'ın aktardığına göre; Erik Alonso yayınladığı açıklamaların ardından Twitter hesabı üzerinden İstanbul'da olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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