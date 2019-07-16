Galatasaray'da transferi krize dönen Emre Mor hakkında şaşırtan gerçek! Bakın nereliymiş
Bir dönemin parlayan yıldızı, Türk futbolunun geleceği olan Emre Mor ardından aynı hızda düşüşe geçti. 21 yaşındaki genç yıldızın şimdilerde adı son şampiyon Galatasaray ile anılıyor. Gün geçmiyor ki bir 'Emre Mor Galatasaray'da' haberi duymayalım. Henüz transferi konusu netlik kazanmasa da, Emre Mor hakkında her detay araştırılmaya başlandı bile. Emre Mor hakkında en çok merak edilen ise geçmişinde yaşadığı zorluklar ve nereli olduğu. İşte başta Emre Mor olmak üzere futbolcuların memleketleri.
16.07.2019 17:38
- Son Güncelleme: 16.07.2019 17:52
Yetimhane konusunda açıklama yapan anne Güzela Bekirov:
''Evet, bu konuda çok üzgün ve yaralıyım. Çocuklarım hayatım boyunca yanı başımda oldular. Asla yetimhane yüzü görmediler. Bu haberler bizi çok üzdü. Biz çok güçlü bir aileyiz ve her zaman çocuklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.''
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