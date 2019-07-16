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Galatasaray'da transferi krize dönen Emre Mor hakkında şaşırtan gerçek! Bakın nereliymiş

Bir dönemin parlayan yıldızı, Türk futbolunun geleceği olan Emre Mor ardından aynı hızda düşüşe geçti. 21 yaşındaki genç yıldızın şimdilerde adı son şampiyon Galatasaray ile anılıyor. Gün geçmiyor ki bir 'Emre Mor Galatasaray'da' haberi duymayalım. Henüz transferi konusu netlik kazanmasa da, Emre Mor hakkında her detay araştırılmaya başlandı bile. Emre Mor hakkında en çok merak edilen ise geçmişinde yaşadığı zorluklar ve nereli olduğu. İşte başta Emre Mor olmak üzere futbolcuların memleketleri.

16.07.2019 17:38 - Son Güncelleme: 16.07.2019 17:52
Galatasaray'da transferi krize dönen Emre Mor hakkında şaşırtan gerçek! Bakın nereliymiş

Son dönemde adı sık sık Galatasaray ile anılan, transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor son zamanların en gözde isimlerinden biri. 21 yaşındaki Emre Mor'un hayat hikayesi oldukça dikkat çekici. Emre Mor, Külkedisi Masalı'nı andıran hayat hikayesiyle de diğer futbolculardan farklılaşıyor...

Galatasaray'da transferi krize dönen Emre Mor hakkında şaşırtan gerçek! Bakın nereliymiş

Makedon bir anne ve Türk bir babanın oğlu olan Emre, Danimarka'da evlilik dışı bir birlikteliğin meyvesi. Ancak babasının hapishaneye girmesi hayatını alt üst etmiş.

Galatasaray'da transferi krize dönen Emre Mor hakkında şaşırtan gerçek! Bakın nereliymiş

İddialar Emre Mor'un yetimhaneye sığındığı yönündeydi. Ancak anne Güzela Bekirov bu iddiaları yalanlamış ancak geçirdikleri zorlu zamanları doğrulamıştı.

Galatasaray'da transferi krize dönen Emre Mor hakkında şaşırtan gerçek! Bakın nereliymiş

Yetimhane konusunda açıklama yapan anne Güzela Bekirov:

''Evet, bu konuda çok üzgün ve yaralıyım. Çocuklarım hayatım boyunca yanı başımda oldular. Asla yetimhane yüzü görmediler. Bu haberler bizi çok üzdü. Biz çok güçlü bir aileyiz ve her zaman çocuklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.''

Galatasaray'da transferi krize dönen Emre Mor hakkında şaşırtan gerçek! Bakın nereliymiş

BABA NEDEN HAPSE GiRDi?

Daha önce restoran işleten baba Ersoy Mor, karıştığı bir trafik kazası sırasında sigortasız araç kullandığı gerekçesiyle hapis yatmak zorunda kaldı.

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