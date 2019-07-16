Galatasaray'da transferi krize dönen Emre Mor hakkında şaşırtan gerçek! Bakın nereliymiş

Yetimhane konusunda açıklama yapan anne Güzela Bekirov:

''Evet, bu konuda çok üzgün ve yaralıyım. Çocuklarım hayatım boyunca yanı başımda oldular. Asla yetimhane yüzü görmediler. Bu haberler bizi çok üzdü. Biz çok güçlü bir aileyiz ve her zaman çocuklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.''