Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü!

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giren Cimbom Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarından bir bonservis bedeliyle satmak istiyor. Diagne'den gelecek olan parayla hücum hattını güçlendirecek olan Galatasaray Falcao transferinde sona yaklaşırken yanında yıldız bir golcüyü daha gündemine aldı. Transfer gerçekleşirse Mitroglou ile de yolların ayrılması gündemde. İşte Galatasaray'ın yeni forvet adayı ve transferin detayları...

30.07.2019 17:18 - Son Güncelleme: 30.07.2019 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





