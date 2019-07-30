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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü!

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giren Cimbom Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarından bir bonservis bedeliyle satmak istiyor. Diagne'den gelecek olan parayla hücum hattını güçlendirecek olan Galatasaray Falcao transferinde sona yaklaşırken yanında yıldız bir golcüyü daha gündemine aldı. Transfer gerçekleşirse Mitroglou ile de yolların ayrılması gündemde. İşte Galatasaray'ın yeni forvet adayı ve transferin detayları...

30.07.2019 17:18 - Son Güncelleme: 30.07.2019 17:19
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı da devam ediyor...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü!

Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü!

Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katmıştı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü!

Aslan son olarak geçen sezon kiralık olarak forma giyen Luyindama'nın da bonservisini aldı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a bomba golcü!

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.

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