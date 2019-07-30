Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un sicili hayli kabarık! Sevgilisine...

Uzun süredir adı sık sık Galatasaray ile anılan 22 yaşındaki genç oyuncu Emre Mor'un menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, transferin gerçekleştiği belirtilmişti. Henüz Galatasaray'dan resmi bir açıklama gelmese de, taraftarın gözünde Emre Mor Galatasaray'da... Hal böyle olunca Emre Mor en çok aranan isimlerden biri haline geldi. Emre Mor bir dönem çapkınlıkları ve sevgilisine yaptığı ilginç sürpriz ile gündeme gelmişti...

30.07.2019 17:29 - Son Güncelleme: 30.07.2019 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





