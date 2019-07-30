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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un sicili hayli kabarık! Sevgilisine...

Uzun süredir adı sık sık Galatasaray ile anılan 22 yaşındaki genç oyuncu Emre Mor'un menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, transferin gerçekleştiği belirtilmişti. Henüz Galatasaray'dan resmi bir açıklama gelmese de, taraftarın gözünde Emre Mor Galatasaray'da... Hal böyle olunca Emre Mor en çok aranan isimlerden biri haline geldi. Emre Mor bir dönem çapkınlıkları ve sevgilisine yaptığı ilginç sürpriz ile gündeme gelmişti...

30.07.2019 17:29 - Son Güncelleme: 30.07.2019 17:44
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un sicili hayli kabarık! Sevgilisine...

EMRE MOR GALATASARAY'DA

Emre Mor'un bağlı olduğu menajerlik şirketi, Emre Mor'un Galatasaray'a transferini açıklaması spor gündemine bomba gibi düştü.

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un sicili hayli kabarık! Sevgilisine...

Daha önce oynadığı kulüplerle problemlerle gündeme gelmişti genç yıldız. Tabi Emre Mor sadece bunlarla gündeme gelmedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un sicili hayli kabarık! Sevgilisine...

İspanyol basını disiplinsizliği nedeniyle eleştirdiği Emre Mor'u Fortnite oyununa düşkünlüğüyle de manşete taşımıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un sicili hayli kabarık! Sevgilisine...

Kendine özel olarak yaptırdığı sandalyeyi sosyal medya hesabından paylaşan genç futbolcu eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un sicili hayli kabarık! Sevgilisine...

ÇAPKINLIKTA DA HIZLI!

Celta Vigo'daki performansıyla eleştirilen Emre Mor, sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen modele lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı.

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