Fenerbahçe Sevilla ile el sıkıştı! İşte transfer harekatının detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden başladı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar listesindeki transferde adı geçen isimlerde büyük mesafe katetti. Buna göre Sevilla'nın yıldızı için bir süredir temasta olan Fenerbahçe yönetimi Sevilla ile el sıkıştı. İşte dev transfer harekatının detayları...

30.07.2019 19:37 - Son Güncelleme: 30.07.2019 19:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





