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Fenerbahçe Sevilla ile el sıkıştı! İşte transfer harekatının detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden başladı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar listesindeki transferde adı geçen isimlerde büyük mesafe katetti. Buna göre Sevilla'nın yıldızı için bir süredir temasta olan Fenerbahçe yönetimi Sevilla ile el sıkıştı. İşte dev transfer harekatının detayları...

30.07.2019 19:37 - Son Güncelleme: 30.07.2019 19:44
Fenerbahçe Sevilla ile el sıkıştı! İşte transfer harekatının detaylar...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşıyor.

Fenerbahçe Sevilla ile el sıkıştı! İşte transfer harekatının detaylar...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe Sevilla ile el sıkıştı! İşte transfer harekatının detaylar...

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Fenerbahçe eksik bölgelerine birçok takviyeler yaptı.

Fenerbahçe Sevilla ile el sıkıştı! İşte transfer harekatının detaylar...

Şampiyon kadronun kurulması için 2 stoper 1 ön libero 1 de santrfor takviyesi isteyen Ersun Yanal, yönetimden biran önce transferlerin bitirilmesini istedi.

Fenerbahçe Sevilla ile el sıkıştı! İşte transfer harekatının detaylar...

Buna göre harekete geçen Fenerbahçe yönetimi Yanal'ın listesinde önemli bir yer tutan Sevilla'da forma giyen futbolcu için resmen harekete geçti.

İşte transfer harekatının detayları...

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