SON DAKİKA | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor son dakika transfer haberleri

Transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala üst üste bombalar patlanıyor. Transfer sezonunun son günü her zaman olduğu gibi oldukça hareketli geçiyor. TFF bu yıl transfer tescilinin 31 Ocak saat 18.00'de biteceğini duyurdu. TFF'nin limit kararı ile birlikte transfer yapmak bu yıl zor bir hal aldı. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. İşte son dakika transfer haberleri...

30.01.2020 17:50 - Son Güncelleme: 30.01.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





