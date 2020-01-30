SON DAKİKA | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor son dakika transfer haberleri
Transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala üst üste bombalar patlanıyor. Transfer sezonunun son günü her zaman olduğu gibi oldukça hareketli geçiyor. TFF bu yıl transfer tescilinin 31 Ocak saat 18.00'de biteceğini duyurdu. TFF'nin limit kararı ile birlikte transfer yapmak bu yıl zor bir hal aldı. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. İşte son dakika transfer haberleri...
Süper Lig'de ara transfer döneminin kapanmasına bir gün kaldı. Transfer yapmak için büyük çaba harcayan kulüpler son hamlelerini yapıyor. Her geçen dakika transfer iddiaları daha da artıyor. Biten transferler de artık resmiyet kazanmaya başladı. Taraftarlar takımlarının yaptığı takviyeleri yoğun şekilde araştırıyor. Sizler için günün transfer haberlerini derledik. İşte son dakika transfer haberleri....
MESSİAS İÇİN KRİTİK GÜN
Trabzonspor, menajer kaynaklı pürüzler sebebiyle resmiyet kazanamayan Messias transferine bugün nokta koymak istiyor. Trabzonspor, Manoel Messias 'ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Ancak menajer kaynaklı pürüzlerin giderilememesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Fırtına, bugün bu transferde son ve en ciddi atımını atarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak. 29 yaşındaki savunmacının kulübündeki sözleşmesinin uzatılmasının ardından transfere nokta koyulması bekleniyor..