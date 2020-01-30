GaleriSpor

SON DAKİKA | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor son dakika transfer haberleri

Transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala üst üste bombalar patlanıyor. Transfer sezonunun son günü her zaman olduğu gibi oldukça hareketli geçiyor. TFF bu yıl transfer tescilinin 31 Ocak saat 18.00'de biteceğini duyurdu. TFF'nin limit kararı ile birlikte transfer yapmak bu yıl zor bir hal aldı. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. İşte son dakika transfer haberleri...

30.01.2020 17:50 - Son Güncelleme: 30.01.2020 17:50
SON DAKİKA | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de ara transfer döneminin kapanmasına bir gün kaldı. Transfer yapmak için büyük çaba harcayan kulüpler son hamlelerini yapıyor. Her geçen dakika transfer iddiaları daha da artıyor. Biten transferler de artık resmiyet kazanmaya başladı. Taraftarlar takımlarının yaptığı takviyeleri yoğun şekilde araştırıyor. Sizler için günün transfer haberlerini derledik. İşte son dakika transfer haberleri....

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor son dakika transfer haberleri

MESSİAS İÇİN KRİTİK GÜN
Trabzonspor, menajer kaynaklı pürüzler sebebiyle resmiyet kazanamayan Messias transferine bugün nokta koymak istiyor. Trabzonspor, Manoel Messias 'ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Ancak menajer kaynaklı pürüzlerin giderilememesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Fırtına, bugün bu transferde son ve en ciddi atımını atarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak. 29 yaşındaki savunmacının kulübündeki sözleşmesinin uzatılmasının ardından transfere nokta koyulması bekleniyor..

SON DAKİKA | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor son dakika transfer haberleri

EMRE MOR'UN BİLETİ KESİLDİ
Sezon başından bu yana Fatih Terim'in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray'da tamamen gözden çıkarıldı.Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo'da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor..

SON DAKİKA | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor son dakika transfer haberleri

DIAGNE İÇİN KRİTİK GÜN
Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, Radamel Falcao'nun sakatlığı sonrası gözünü yine Florya'ya çevirdi. 28 yaşındaki golcü, transferin son saatlerine kadar geri dönüş için Galatasaray'dan haber bekleyecek..

SON DAKİKA | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor son dakika transfer haberleri

ZAJC KALIYOR
Brescia'nın transfer etmek istediği Fenerbahçeli Miha Zajc takımda kalıyor. İtalyan ekibinin, Zajc için yaptığı teklif Fenerbahçe tarafından az bulundu..

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...