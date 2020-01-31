Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da transferde sıcak saatler
Transfer dönemi Türkiye için saat 18.00'de son buluyor. Kadrosunu Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, stoper arayışını sürdürürken kadrosundan 3 yabancı oyuncunun sözleşmesini de dondurmak zorunda. Bu yüzden gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da belirsizliğini koruyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
31.01.2020 09:44
- Son Güncelleme: 31.01.2020 09:46
Süper Lig'de 4 Ocak Cumartesi günü başlayan transfer döneminin bitmesine saatler kaldı. Bugüne kadar 4 transferi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, stoper transferinde gaza bastı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan kadrosunda 17 yabancı bulunan ve bu sayıyı 14'e düşürmesi gereken Cimbom'da gidecek oyuncular konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE SON DURUM
Galatasaray'ın stoperdeki son gözdesi Velez Sarsfield'da forma giyen Lautaro Gianetti... Ole gazetesinden arkadaşımız Diego Paulich, bu teklifle ilgili olarak Velez Sarsfield Asbaşkanı Adrian Pelaez'den bilgi aldı.
Pelaez, "G.Saray'ın ilgisinin farkındayız. Resmi teklif bekliyoruz. Resmi teklifin gelmesinden sonra çok daha net bir açıklama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
Bu arada Paulich, Gianetti için kısa bir süre önce 2 milyon dolar'lık bir teklif geldiğini, Velez'in bunu kabul etmediğini bildirdi.