Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da transferde sıcak saatler

Transfer dönemi Türkiye için saat 18.00'de son buluyor. Kadrosunu Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, stoper arayışını sürdürürken kadrosundan 3 yabancı oyuncunun sözleşmesini de dondurmak zorunda. Bu yüzden gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da belirsizliğini koruyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

31.01.2020 09:44 - Son Güncelleme: 31.01.2020 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





