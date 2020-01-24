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Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcunun yasak aşkı köpekle ortaya çıktı

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. İşte onlardan biri daha. Inter forması giyen ve evli olan o futbolcunun yasak aşkını bir köpek ortaya çıkardı. İşte İtalya'yı sarsan o aşk iddiası.

24.01.2020 18:42 - Son Güncelleme: 24.01.2020 18:56
Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcunun yasak aşkı köpekle ortaya çıktı

Inter forması giyen Matteo Politano, bugünlerde yalnızca futboluyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da manşetleri süslüyor.

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Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcunun yasak aşkı köpekle ortaya çıktı

Silvia Di Vincenzo ile evli olan Matteo Politano'nun adı yasak aşk iddialarına karıştı.

Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcunun yasak aşkı köpekle ortaya çıktı

İtalyan basını, Matteo Politano'nun eşini Ginevra Francesca Sozzi ile aldattığını öne sürdü.

Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcunun yasak aşkı köpekle ortaya çıktı

Çizme'de yer alan haberlerde; 26 yaşındaki futbolcunun evliliğinin bu sebeple sallantıda olduğunu ve 2 aydır eve gitmediği belirtildi.

Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcunun yasak aşkı köpekle ortaya çıktı

İkilinin yasak aşkını sosyal medya hesapları ele verdi.

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