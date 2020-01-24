Skandal ki ne skandal! Ünlü futbolcunun yasak aşkı köpekle ortaya çıktı

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. İşte onlardan biri daha. Inter forması giyen ve evli olan o futbolcunun yasak aşkını bir köpek ortaya çıkardı. İşte İtalya'yı sarsan o aşk iddiası.

24.01.2020 18:42 - Son Güncelleme: 24.01.2020 18:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





