GaleriSpor

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin istediği Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip

Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Saracchi, Onyekuru ve Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da, Babel ve Emre Taşdemir ile yollar ayrılmıştı. Takıma katılacak isimlerle ilgili çalışmalar sürerken bir yanda da bazı oyuncuların takımdan ayrılması gündemde. Transfer çalışmaları sırasında bazı isimlerle de sözleşme uzatmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, genç yıldızından gelen "ret" yanıtı ile şok olmuştu. O ismin Fenerbahçe ile temas halinde olduğu iddia edilirken, sürpriz bir takımın daha devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

24.01.2020 11:59 - Son Güncelleme: 24.01.2020 11:59
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin istediği Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor engelini aşarak adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazanmış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin istediği Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip

Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılarda Fatih Terim, eksik ve yetersiz olarak gördüğü bölgeler için oyuncu raporlarını yönetime iletti ve bu hususta çalışmalara hız verildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin istediği Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip

Daha önce Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'ya resmi imzayı attıran Galatasaray, sadece gelecek isimlerle ilgili değil, aynı zamanda ayrılacak ve yeni sözleşme imzalanacak isimlerle de masaya oturdu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin istediği Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip

ATALAY VE YUNUS TAMAM!
Altyapısından çıkan yeteneklerle nam salan Galatasaray, daha önce Yunus Akgün ve Atalay Babacan'a resmi imzayı attırarak hamlelerini yapmış ve oyuncuları kadrosunda tutmayı başarmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin istediği Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip

Genç yeteneklere verdiği önemle bilinen teknik direktör Fatih Terim de, kısa süre önce 'Galatasaray'ın geleceği' olarak gördüğü bir isim için girişimlere başlanmasını talep etmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem