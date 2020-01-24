Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin istediği Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip

Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Saracchi, Onyekuru ve Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da, Babel ve Emre Taşdemir ile yollar ayrılmıştı. Takıma katılacak isimlerle ilgili çalışmalar sürerken bir yanda da bazı oyuncuların takımdan ayrılması gündemde. Transfer çalışmaları sırasında bazı isimlerle de sözleşme uzatmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, genç yıldızından gelen "ret" yanıtı ile şok olmuştu. O ismin Fenerbahçe ile temas halinde olduğu iddia edilirken, sürpriz bir takımın daha devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

24.01.2020 11:59 - Son Güncelleme: 24.01.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





