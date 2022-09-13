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Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu fırtınası! İşte tarihe geçen performans!

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası... Medipol Başakşehir'de göreve başladığından beri farkını ortaya koyan genç teknik adam, Beşiktaş'ı da yenerek zirve yarışını sürdürdü. İstanbul temsilcisi geçmiş yıllarda da olduğu gibi zirveyi bırakmayacağının sinyalini verdi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
13.09.2022 12:18 - Son Güncelleme: 13.09.2022 12:18
Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu fırtınası! İşte tarihe geçen performans!

Başakşehir ile 43 maça çıkan Emre Belözoğlu, 2.07 ortalaması yakaladı. Fenerbahçe kariyerinde ise 10 maçta 2.3 puan ortalaması tutturdu. Başarılı teknik adamın lig ortalaması ise 2.11…

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Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu fırtınası! İşte tarihe geçen performans!

Başakşehir'e bu sezon oynattığı futbolla dikkatleri çeken Emre Belözoğlu'nun takımı ligde hiç gol yemedi. 5 lig maçında 4 kez kazanırken 1 maç da beraberi sonuçlandı.

Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu fırtınası! İşte tarihe geçen performans!

Skorların haricinde 5 maçta da dominant futbol oynaması ve fiziksel anlamda güçlü kalması futbolseverlerden alkış aldı.

Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu fırtınası! İşte tarihe geçen performans!

Puan ortalaması olarak Süper Lig tarihinin en başarılı 5. hocası olan Emre Belözoğlu, aktif teknik adamlar arasında ise 3. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu fırtınası! İşte tarihe geçen performans!

Ünlü hocaları geride bırakan genç çalıştırıcı, Mircea Lucescu ve Arthur Zico'nun ardından listenin 3. basamağında yer aldı.

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