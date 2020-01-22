Fenerbahçe'nin yeni transferi Simone Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı
Fenerbahçe, ligi ikinci yarısını Gaziantep FK maçıyla açtı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve sezonun ikinci yarısı için umut verdi. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar Eintracht Frankfurt'tan 27 yaşındaki Fransız oyuncu Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.. Transferde harcama limitine takılan ve Simone Falette'ye lisans çıkaramayan Fenerbahçe'de Gineli futbolcunun durumu sorgulanırken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
22.01.2020 14:17
- Son Güncelleme: 22.01.2020 14:31
Süper Lig'in 18. haftasına Gaziantep FK maçıyla başlayan Fenerbahçe, rakibini 2-0'la geçerek sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaların sürdüren sarı-lacivertlilerde harcama limitinin aşılmasından dolayı şu an için takviye yapılamıyor.
Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.
Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıkması halinde 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transferde bombaları art arda patlatmayı planlayan. Fenerbahçe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Gineli stoper Falette'in lisansını çıkartma gayretinde.
27 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkartılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertliler, sol bek ve kanat-forvet oynayan bir isim alarak transferi noktalamayı planlıyor.
Yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle yol ayrımına gidecek olan Fenerbahçe'de Moses, Zajc ve Rami'nin ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda Harun, Mehmet Ekici ve Murat Sağlam da gönderilecekler kervanına katıldı.