Fenerbahçe'nin yeni transferi Simone Falette geldiği gibi gidiyor! İşte yeni takımı

Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.