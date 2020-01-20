Son dakika transfer haberleri... İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ikinci yarısı bu hafta başladı. İlk yarının tamamlanmasının ardından transfer çalışamalarına hız veren takımların bir kısmı ikinci yarıya yeni transferleri ile başladı diğer takımlar ise çalışamalarını sürdürüyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler, flaş transferlerle gündemi meşgul ediyor. Özellikle 4 büyük kulüpler (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) birçok isimle temaslarını sıklaştırırken Anadolu kulüplerinden de transfer haberleri gelmeye devam ediyor.. İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

20.01.2020 21:35 - Son Güncelleme: 20.01.2020 21:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





