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Son dakika transfer haberleri... İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ikinci yarısı bu hafta başladı. İlk yarının tamamlanmasının ardından transfer çalışamalarına hız veren takımların bir kısmı ikinci yarıya yeni transferleri ile başladı diğer takımlar ise çalışamalarını sürdürüyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler, flaş transferlerle gündemi meşgul ediyor. Özellikle 4 büyük kulüpler (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) birçok isimle temaslarını sıklaştırırken Anadolu kulüplerinden de transfer haberleri gelmeye devam ediyor.. İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

20.01.2020 21:35 - Son Güncelleme: 20.01.2020 21:35
Son dakika transfer haberleri... İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

Süper Lig'de futbolseverleri en az müsabakalar kadar heyecanlandıran bir diğer olay şüphesiz ki transfer... Ligin 17 haftalık ilk periyotunun tamamlanmasının ardından, 4 Ocak'ta transfer tescil sezonu resmen başlamış ve kulüplerden art arta KAP bildirimleri gelmişti.

Son dakika transfer haberleri... İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

Bu transfer döneminde de gerek yurt içi gerekse yurt dışından bir çok yeni isim Süper Lig'de top koşturmaya başlayacak. Özellikle 4 büyük kulüp olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sezonu en hareketli geçirecek takımlar olarak göze çarpıyor.

Son dakika transfer haberleri... İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

İlk yarıda takımlarındaki eksik yönleri, mevkileri görme fırsatı yakalayan ekipler ikinci yarıda gerekli bölgelere transfer yaparak yollarına daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri... İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

İşte Süper Lig'de şu ana kadar gerçekleşen tüm resmi transferler (Liste sürekli güncellenmektedir)

Son dakika transfer haberleri... İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

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