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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin radarındaki Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama!

Kötü bir sezonu geride bırakan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Neustadter'in ayrılması ve Skrtel'in durumunun belirsizliği sarı-lacivertlileri stoper arayışına itmişti. Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Kjaer'in menajeri Beck, yıldız futbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

28.06.2019 18:19 - Son Güncelleme: 28.06.2019 18:19
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin radarındaki Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama!

Yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Kjaer, geçen sezon fazla şans bulamadığı Sevilla'dan ayrılmayı kafasına koydu.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin radarındaki Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama!

12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satılan Danimarkalı oyuncunun tatilini Türkiye'de geçirmesi de transfer söylentilerinin büyümesine yol açtı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin radarındaki Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama!

İspanyol basını Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ı isteyen Sevilla'dan, bu oyuncuya karşılık 15 milyon Euro artı Kjaer'i istediğini yazdı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin radarındaki Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama!

Ancak bu konuda hala gelişmeler netleşmiş değil.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin radarındaki Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama!

Kjaer'in menajeri de bu konuda İspanyol basınına yaptığı açıklamada, ayrılık niyetinde olduklarını net şekilde ortaya koydu.

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