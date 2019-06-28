Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin radarındaki Simon Kjaer'in menajerinden flaş açıklama!

Kötü bir sezonu geride bırakan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Neustadter'in ayrılması ve Skrtel'in durumunun belirsizliği sarı-lacivertlileri stoper arayışına itmişti. Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Kjaer'in menajeri Beck, yıldız futbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

28.06.2019 18:19 - Son Güncelleme: 28.06.2019 18:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





