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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in bonservisli oyuncusu olan Türk asıllı yıldızı ile yollarını ayırmak istediği biliniyordu. İngiliz devi Mesut Özil ile yollarını ayırmak için flaş bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? sorusunun yanıtını arıyor. Arsenal'in bu hamlesi Fenerbahçe camiasını heyacanlandıracak cinsten. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

28.06.2019 19:16 - Son Güncelleme: 28.06.2019 19:25
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Türkiye'de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Arsenal'in yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Türk asıllı futbolcu ile ilgili bomba bir karar aldı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Fenerbahçe'nin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu ile alakalı yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Kolaylık sağlarız'

Öyle ki, yıldız futbolcunun sosyal medya hesabına her gün binlerce mesaj atan Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'i sarı-lacivertli forma ile görmeyi çok istiyor.

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