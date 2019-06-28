Bedelli askerlik yapan futbolcular tezkeresini aldı! Alper Potuk, Serdar Aziz...

Bazı futbolcular vatani görevlerini bedelli askerlik kapsamında yerine getirdi. Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Serdar Aziz, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Oyuncular, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

28.06.2019 16:18 - Son Güncelleme: 28.06.2019 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





