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Bedelli askerlik yapan futbolcular tezkeresini aldı! Alper Potuk, Serdar Aziz...

Bazı futbolcular vatani görevlerini bedelli askerlik kapsamında yerine getirdi. Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Serdar Aziz, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Oyuncular, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

28.06.2019 16:18 - Son Güncelleme: 28.06.2019 16:26
Bedelli askerlik yapan futbolcular tezkeresini aldı! Alper Potuk, Serdar Aziz...

Alper Potuk'u yemin töreninde annesi Yurdagül, babası Mustafa ve ağabeyi Emrah Potuk yalnız bırakmadı. Alper Potuk yemin töreninden sonra yakınlarıyla hasret giderdi.

Bedelli askerlik yapan futbolcular tezkeresini aldı! Alper Potuk, Serdar Aziz...

Alper Potuk güzel bir askerlik dönemi geçirdiğini söyledi. Baba Mustafa Potuk ise "Gururluyuz, mutluyuz. Allahımıza bin şükür bugünleri gösterdiği için" dedi.

Bedelli askerlik yapan futbolcular tezkeresini aldı! Alper Potuk, Serdar Aziz...

Kışladan çıkan Potuk, ailesiyle bir mekanda yemek yedi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Bedelli askerlik yapan futbolcular tezkeresini aldı! Alper Potuk, Serdar Aziz...
Bedelli askerlik yapan futbolcular tezkeresini aldı! Alper Potuk, Serdar Aziz...
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