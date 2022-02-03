Galatasaray kiralık sever! İşte son 5 sezonda yapılan 23 transfer...

Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e yükseldi. Söz konusu dönemde Henry Onyekuru tam 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerken, Halil Dervişoğlu da 2 kez kiralandı.