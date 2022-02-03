Galatasaray kiralık sever! İşte son 5 sezonda yapılan 23 transfer...
Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılıların son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e çıktı. Yönetim boşta olan Bafetimbi Gomis'i bonservisiyle kadrosuna katarken Inaki Pena'yı Barcelona'dan, Erick Pulgar'ı ise Fiorentina'dan kiraladı. İşte o kiralık transferler...
Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılıların son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e çıktı. Yönetim boşta olan Bafetimbi Gomis'i bonservisiyle kadrosuna katarken Inaki Pena'yı Barcelona'dan, Erick Pulgar'ı ise Fiorentina'dan kiraladı. İşte o transferler...
Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e yükseldi. Söz konusu dönemde Henry Onyekuru tam 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerken, Halil Dervişoğlu da 2 kez kiralandı.
Sarı-Kırmızılılar son 5 sezonda kadrosuna 'geçici transfer' yöntemiyle tam 20 futbolcu katarken, bu isimlerden sadece 3'ünün bonservisini alabildi. 2018-19 sezonunda Yuto Nagatomo, 2019-20 sezonunda Christian Luyindama ve son olarak bu sezon Mostafa Mohamed bonservisi alınan futbolcular oldu.
Galatasaray'ın sürekli kiralama formülüne başvurması ve sezon sonunda bu isimlerle yollarını ayırması büyük bir kadro istikrarsızlığını da beraberinde getiriyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim yönetimindeki 2019-20 sezonunda tam 7 futbolcuyu kiralık olarak transfer ederek rekor kırmıştı.