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Galatasaray kiralık sever! İşte son 5 sezonda yapılan 23 transfer...

Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılıların son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e çıktı. Yönetim boşta olan Bafetimbi Gomis'i bonservisiyle kadrosuna katarken Inaki Pena'yı Barcelona'dan, Erick Pulgar'ı ise Fiorentina'dan kiraladı. İşte o kiralık transferler...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
03.02.2022 12:44 - Son Güncelleme: 03.02.2022 12:49
Galatasaray kiralık sever! İşte son 5 sezonda yapılan 23 transfer...

Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılıların son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e çıktı. Yönetim boşta olan Bafetimbi Gomis'i bonservisiyle kadrosuna katarken Inaki Pena'yı Barcelona'dan, Erick Pulgar'ı ise Fiorentina'dan kiraladı. İşte o transferler...

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Galatasaray kiralık sever! İşte son 5 sezonda yapılan 23 transfer...

Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e yükseldi. Söz konusu dönemde Henry Onyekuru tam 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerken, Halil Dervişoğlu da 2 kez kiralandı.

Galatasaray kiralık sever! İşte son 5 sezonda yapılan 23 transfer...

Sarı-Kırmızılılar son 5 sezonda kadrosuna 'geçici transfer' yöntemiyle tam 20 futbolcu katarken, bu isimlerden sadece 3'ünün bonservisini alabildi. 2018-19 sezonunda Yuto Nagatomo, 2019-20 sezonunda Christian Luyindama ve son olarak bu sezon Mostafa Mohamed bonservisi alınan futbolcular oldu.

Galatasaray kiralık sever! İşte son 5 sezonda yapılan 23 transfer...

Galatasaray'ın sürekli kiralama formülüne başvurması ve sezon sonunda bu isimlerle yollarını ayırması büyük bir kadro istikrarsızlığını da beraberinde getiriyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim yönetimindeki 2019-20 sezonunda tam 7 futbolcuyu kiralık olarak transfer ederek rekor kırmıştı.

Galatasaray kiralık sever! İşte son 5 sezonda yapılan 23 transfer...

İşte Galatasaray'ın son 5 sezonda yaptığı kiralık transferler:

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