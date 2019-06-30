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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde flaş gelişme!

Yeni sezona şampiyon olacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona yeni bir bir kadro hazırlığında olan sarı-lacivertliler ilk olarak Murat Sağlam ve Kruse transferlerini bitirmiş, Emre Belözoğlu ve Kolarov ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Transferde bu gelişmelerin yaşandığı Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok bir haber geldi...

30.06.2019 18:20 - Son Güncelleme: 30.06.2019 18:37
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde flaş gelişme!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde flaş gelişme!

Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde flaş gelişme!

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapma peşindeydi.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde flaş gelişme!

Transferde Kruse ve Murat Sağlam'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Kolarov transferlerine de kesin gözüyle bakılıyordu.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde flaş gelişme!

Aleksandar Kolarov'u transferinde Kanarya'ya kötü bir haber geldi.

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