Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde flaş gelişme!
Yeni sezona şampiyon olacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona yeni bir bir kadro hazırlığında olan sarı-lacivertliler ilk olarak Murat Sağlam ve Kruse transferlerini bitirmiş, Emre Belözoğlu ve Kolarov ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Transferde bu gelişmelerin yaşandığı Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok bir haber geldi...
30.06.2019 18:20
- Son Güncelleme: 30.06.2019 18:37
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