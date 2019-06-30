Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!

Transfer dönemine Max Kruse bombası ile başlayan Fenerbahçe, Alman oyuncunun yanında bir bombayı daha patlatmak üzere. Kadrosuna bir golcü daha katma hazırlığı yapan sarı lacivertli ekip için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesi...

30.06.2019 17:10 - Son Güncelleme: 30.06.2019 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





