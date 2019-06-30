Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!
Transfer dönemine Max Kruse bombası ile başlayan Fenerbahçe, Alman oyuncunun yanında bir bombayı daha patlatmak üzere. Kadrosuna bir golcü daha katma hazırlığı yapan sarı lacivertli ekip için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesi...
30.06.2019 17:10
- Son Güncelleme: 30.06.2019 17:11
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.
Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de uygun bonservis bedeliyle satmak isteyen Fenerbahçe'de en az 2 forvet takviyesi yapılması bekleniyordu.
Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler ilk olarak Max Kruse'yi kadrosuna kattı.