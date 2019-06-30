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Fenerbahçe transfer haberleri... Sevilla'dan flaş Kjaer hamlesi! Fenerbahçe...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Skrtel belirsizliği devam ediyor. Stoper bölgesinde işini sağlama almak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, rotayı eski yıldızı Simon Kjaer'e çevirdi. Danimarkalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Sevilla'dan sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

30.06.2019 20:53 - Son Güncelleme: 30.06.2019 20:55
Fenerbahçe transfer haberleri... Sevilla'dan flaş Kjaer hamlesi! Fenerbahçe...

Simon Kjaer ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe transfer haberleri... Sevilla'dan flaş Kjaer hamlesi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danimarkalı futbolcudan gelen bu haber taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe transfer haberleri... Sevilla'dan flaş Kjaer hamlesi! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, takımda birçok isim ile yollarını ayırıp yeni bir kadro yapılanmasına gidiyor.

Fenerbahçe transfer haberleri... Sevilla'dan flaş Kjaer hamlesi! Fenerbahçe...

Martin Skrtel ile yapılan görüşmeler hala devam ederken Fenerbahçeli kurmaylar transferde sağlam adımlar atmak istiyor.

Fenerbahçe transfer haberleri... Sevilla'dan flaş Kjaer hamlesi! Fenerbahçe...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Skrtel kalsa dahi Simon Kjaer'i takımda görmek istediğini yönetime iletti.

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