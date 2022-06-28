Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’nin istediği Mariano Diaz’da sürpriz Enes Ünal detayı!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin forvet transfer için adayları arasında yer alan Real Madrid'in yıldız ismi Mariano Diaz'ın talipleri arasında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe de yer alıyor. İspanyol kulübü Enes'in satılması durumunda forvet hattını Fenerbahçe'nin de istediği Mariano ile doldurmayı hedefliyor.
Yeni sezona yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde ligde şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı parolasıyla giren Fenerbahçe'de gözler yapılacak olan transferlere çevrilmiş durumda.
Kısa bir süre önce Santa Clara'dan orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ve PSV'nin kanat oyuncusu Bruma'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da forvet mevkisine kaliteli bir transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Golcü adayları arasında ilk sıralara Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ı ekleyen Fenerbahçe, Dominikli forvet için görüşmelerini aralıksız sürdürüyor.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan Mariano Diaz'a Sarı-Lacivertliler'in yıllık 4 milyon Euro önerdiği, 28 yaşındaki forvetin ise 5 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.
Fenerbahçe, Mariano Diaz ile görüşmelerini sürdürürken yıldız futbolcunun talipleri arasında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe de yer alıyor.