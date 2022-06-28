Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray'a transferde dev rakip...
Transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Galatasaray'da Ola Solbakken'e ilgi sürüyor. Oyuncunun bonservisi için teklifini 1 milyon Euro'ya kadar yükselten sarı kırmızılılara İtalya'dan rakip çıktı. İddiaya göre Mourinho'nun takımı Roma, oyuncu için teklifini yükseltti. İşte detaylar...
28.06.2022 16:29 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:29
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek oyuncunun çok cüzi bir miktar karşılığında Galatasaray kadrosuna katılması bekleniyordu.