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Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray'a transferde dev rakip...

Transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Galatasaray'da Ola Solbakken'e ilgi sürüyor. Oyuncunun bonservisi için teklifini 1 milyon Euro'ya kadar yükselten sarı kırmızılılara İtalya'dan rakip çıktı. İddiaya göre Mourinho'nun takımı Roma, oyuncu için teklifini yükseltti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.06.2022 16:29 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:29
Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray’a transferde dev rakip...

Okan Buruk'un göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Bodo Glimt'in 23'lük yıldızı Solbakken'i kadroya katmak için girişimler başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray’a transferde dev rakip...

İKİ YILDIR İZLENİYORDU

Yaklaşık 2 yıldır oyuncuyu çok yakından izleyen sarı kırmızılılar, oyuncu ile anlaşmaya çok ama çok yaklaşmıştı.

Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray’a transferde dev rakip...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek oyuncunun çok cüzi bir miktar karşılığında Galatasaray kadrosuna katılması bekleniyordu.

Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray’a transferde dev rakip...

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan ise flaş bir iddia geldi.

Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray’a transferde dev rakip...

DEVREYE GİRDİ

Habere göre Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, sportif direktörünü Solbakken ile görüştürdü. Roma yapılan bu görüşmede oyuncuya teklif ettiği maaşı yükseltti ve teklifini revize etti. Mourinho'nun oyuncuyu istediği belirtiliyor.

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