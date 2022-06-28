Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray’a transferde dev rakip...

DEVREYE GİRDİ

Habere göre Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, sportif direktörünü Solbakken ile görüştürdü. Roma yapılan bu görüşmede oyuncuya teklif ettiği maaşı yükseltti ve teklifini revize etti. Mourinho'nun oyuncuyu istediği belirtiliyor.