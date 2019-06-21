Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Temasa geçildi...
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynacak takım kurmak için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de sürpriz bir ismi gündeme geldi. Devre arasında da istenilen yıldız futbolcunun transferi bu kez sonlandırılacak gibi duruyor. Sözleşmesi biten yıldız futbolcunun gelecek sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. İşte detaylar...
21.06.2019 18:18
- Son Güncelleme: 21.06.2019 18:22
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