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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Temasa geçildi...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynacak takım kurmak için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de sürpriz bir ismi gündeme geldi. Devre arasında da istenilen yıldız futbolcunun transferi bu kez sonlandırılacak gibi duruyor. Sözleşmesi biten yıldız futbolcunun gelecek sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

21.06.2019 18:18 - Son Güncelleme: 21.06.2019 18:22
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Temasa geçildi

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Temasa geçildi

Yeni sezon kampına transferleri yetiştirmek isteyen sarı lacivertli yönetim çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Temasa geçildi

Ersun Yanal'ın isteği üzerine Fenerbahçe'de ilk transferler forvet ve stoper bölgelerine olacak.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Temasa geçildi

Yanal, yönetime takımda görmek istediği isimleri iletti.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Temasa geçildi

Fenerbahçe yönetimi de Yanal'ın isteği doğrultusunda transferi en kısa zamanda bitirmek istiyor.

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