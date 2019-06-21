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İrfan Can bombası patladı patlayacak! Dev talip kapıyı çaldı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Medipol Başakşehir'in yetenekli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması altında gösterdiği performansla Milli Takım'a yükselen genç oyuncunun talipleri artıyor...

21.06.2019 17:09 - Son Güncelleme: 21.06.2019 17:09
İrfan Can bombası patladı patlayacak! Dev talip kapıyı çaldı

Medipol Başakşehir, İrfan Can'ı 2016-2017 sezonunun devre arasında 1.7 milyon Euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay ile Gençlerbirliği'nden transfer etmişti.

İrfan Can bombası patladı patlayacak! Dev talip kapıyı çaldı

Performansı ve istikrarlı grafiği sonrası otoritelerden de geçer not alan İrfan, A Mill Takım'a kadar yükseldi.

İrfan Can bombası patladı patlayacak! Dev talip kapıyı çaldı

Başarılı oyuncu transferin de gözdesi haline geldi ve Medipol Başakşehir'in kapısı İrfan için çalınmaya başlandı.

İrfan Can bombası patladı patlayacak! Dev talip kapıyı çaldı

Özellikle Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan milli futbolcu için görüşmeler resmen başladı.

İrfan Can bombası patladı patlayacak! Dev talip kapıyı çaldı

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket ederek sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe, İrfan Can transferi teknik direktör Ersun Yanal tarafından çok istenilse de şartlar nedeniyle zor durumda.

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