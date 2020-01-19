Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza attı deniliyordu ama...
Süper Lig'de dün karşılaştığı Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için var gücüyle çalışan sarı-lacivertli ekip, TFF'den gelen olumsuz haberle sarsıldı. Fenerbahçe için "imzayı attı" denilen yıldız futbolcu ile ilgili olay yaratacak gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
19.01.2020 11:30
- Son Güncelleme: 19.01.2020 11:30
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor... Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçen sarı lacivertliler, sezon sonunda mutlak şampiyonluk istiyor.
Bu zorlu maratonda olası sakatlıkları ve cezalı olacak isimleri düşünen Yanal, alternatifi olmayan pozisyonlar için yönetime raporunu iletmişti.
Gazişehir maçında Nabil Dirar'ı sol bek pozisyonunda oynatan Yanal'ın, Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süren sakatlığından dolayı oyuncuyu tercih ettiği bilinirken, daha fazla bu durumda kalmak istemediği biliniyor.
Ara transfer sezonunda 1 numaralı gündem maddesi olarak sol bek pozisyonunu belirleyen Fenerbahçe, Türkiye'de ve dünyadan önemli isimlerle bire bir temasa geçmişti.
Bu hususta en kritik nokta Milanlı Ricardo Rodriguez'di. Şili asıllı İsviçreli yıldız için sarı lacivertliler ciddi derecede ilgisini göstermiş, İtalyan kulübü ile transfer pazarlığına başlamıştı.