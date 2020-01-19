Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza attı deniliyordu ama...

Süper Lig'de dün karşılaştığı Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için var gücüyle çalışan sarı-lacivertli ekip, TFF'den gelen olumsuz haberle sarsıldı. Fenerbahçe için "imzayı attı" denilen yıldız futbolcu ile ilgili olay yaratacak gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

19.01.2020 11:30 - Son Güncelleme: 19.01.2020 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





