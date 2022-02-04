Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes transferi hakkında açıklama yapan Çebi, "Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı. Çebi ayrıca sezon sonu için adı geçen Şenol Güneş ile ilgili de konuştu.
04.02.2022 11:51
- Son Güncelleme: 04.02.2022 11:51
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken, başkan Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Çebi'nin o sözleri...
"AYRILMAK İSTEMİYORLAR"
Kadro dışı kalan arkadaşlarımız maalesef ayrılmak istemiyor. Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum. Yan sahada koşu yapıyorlar. Bu kafayla Beşiktaş'a hizmet etme düşünceleri olmadığını görüyoruz. Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar.