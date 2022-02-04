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Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes transferi hakkında açıklama yapan Çebi, "Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı. Çebi ayrıca sezon sonu için adı geçen Şenol Güneş ile ilgili de konuştu.

04.02.2022 11:51 - Son Güncelleme: 04.02.2022 11:51
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken, başkan Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Çebi'nin o sözleri...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması

Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması

"MUTLU ETTİYSEK NE ALA"
Taraftarın istediği, hoşlandığı, sevdiği futbolcular vardır. Onların transferinin yapılmasını isterler. Yapıldığı zaman da mutlu olurlar. Biz kendi transferlerimizi planlamalarımız içerisinde yapıyoruz. Taraftarı da mutlu ettiysek ne ala

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması

"AYRILMAK İSTEMİYORLAR"
Kadro dışı kalan arkadaşlarımız maalesef ayrılmak istemiyor. Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum. Yan sahada koşu yapıyorlar. Bu kafayla Beşiktaş'a hizmet etme düşünceleri olmadığını görüyoruz. Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması

"UYGUN ŞARTLAR OLUŞURSA..."
Uygun şartlarda anlaşabildiğimiz oyuncular olursa transferlerimiz devam edecektir. Fakat devre arası için başka transfer düşüncemiz yok. Takımımıza, oyuncularımıza güveniyoruz.

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